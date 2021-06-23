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金控首例！元大金股東會前敲定除息日 嘉惠股東免苦等

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

疫情嚴峻三級警戒再度延長至7月12日，股東常會延後到7月8日召開的元大金控（2885），提早在今天訂定現金股息除息交易與發放日，元大金的所有股東，將可望在7月21日現金股息入袋。元大金去年盈餘分派為每股配發現金股息1.2元，以今天收盤價25.45元估算，現金股息殖利率達4.71%。

這也是今年因疫情延後股東會之下，金控公司提前在股東會召開前敲定除息交易與發放日期的首例。

元大金表示，三級警戒延長，但7月8日股東常會日期不變，因為股東常會電子投票贊成去年盈餘分派案的股東，已達公司法所訂最低決議權數，表示7月8日實際召開的股東會決議結果不會再有異動，因此依證交所公告，元大金今天召開董事會通過授權董事長於7月8日股東會前，訂定現金股息配發基準日等相關事宜，董事長決定股東會隔天、7月9日即除息交易，除息基準日為7月17日，股息發放為7月21日。如以股息發放日來看，雖然股東會延後召開，但發放日與去年相比只晚了一天，不會讓股東苦等股息入袋。

股東會 元大金控 股息

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