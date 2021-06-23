央行調高小規模營業人紓困貸款 最高額度為100萬元

因應疫情紓困，中小企業專案貸款方案自109年4月20日起新增C方案，適用對象為小規模營業人，並由信保基金提供10成保證。央行宣布，鑒於近期疫情嚴峻，考量小規模營業人資金需求殷切，本行調整C方案每戶貸款最高額度，由50萬元提高至100萬元，自110年6月24日生效。

央行紓困貸款C方案，借款人為每月營業額20萬元以下的小規模營業人的新承作貸款，且移送信保基金10成保證者。央行統計，截至110年6月21日止，銀行已受理13.12萬戶，受理金額達623.68億元，有助小規模營業人取得營運所需資金。

另為加強協助中小企業取得營運資金，央行表示，對於前已申請本專案貸款者，如仍有資金需求，可再向銀行申請貸款，且不限1次，加大貸款戶的資金運用彈性；但新申請的貸款額度加計原貸餘額不得超過本規定規範的額度上限。

央行表示，仍將持續密切關注疫情發展及企業資金需求情況，滾動檢討調整方案內容。也籲請銀行同業充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，提供借款人必要協助，滿足企業金融服務需求，共同協助企業度過疫情難關。