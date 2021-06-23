快訊

高雄暴增9例！陳其邁質疑新北沒做好疫調 恩主公醫院回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

央行調高小規模營業人紓困貸款 最高額度為100萬元

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
中央銀行。 本報資料照片
中央銀行。 本報資料照片

因應疫情紓困，中小企業專案貸款方案自109年4月20日起新增C方案，適用對象為小規模營業人，並由信保基金提供10成保證。央行宣布，鑒於近期疫情嚴峻，考量小規模營業人資金需求殷切，本行調整C方案每戶貸款最高額度，由50萬元提高至100萬元，自110年6月24日生效。

央行紓困貸款C方案，借款人為每月營業額20萬元以下的小規模營業人的新承作貸款，且移送信保基金10成保證者。央行統計，截至110年6月21日止，銀行已受理13.12萬戶，受理金額達623.68億元，有助小規模營業人取得營運所需資金。

另為加強協助中小企業取得營運資金，央行表示，對於前已申請本專案貸款者，如仍有資金需求，可再向銀行申請貸款，且不限1次，加大貸款戶的資金運用彈性；但新申請的貸款額度加計原貸餘額不得超過本規定規範的額度上限。

央行表示，仍將持續密切關注疫情發展及企業資金需求情況，滾動檢討調整方案內容。也籲請銀行同業充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，提供借款人必要協助，滿足企業金融服務需求，共同協助企業度過疫情難關。

央行 疫情紓困

延伸閱讀

NBA／導正「買犯」歪風新規 權威記者曝改革要點

月付40元起！「LINE貼圖超值方案」400萬組貼圖用到飽

央行調高專案貸款額度至百萬 小規模營業人受惠

陳玉珍積極奔走 金管處同意所屬民宿及賣店租金延繳

相關新聞

央行調高小規模營業人紓困貸款 最高額度為100萬元

因應疫情紓困，中小企業專案貸款方案自109年4月20日起新增C方案，適用對象為小規模營業人，並由信保基金提供10成保證。...

何啟聖履新 以區塊鏈促第三方支付轉型

華爾街日報報導，美國上市公司SUIC宣布由台灣前知名主播何啟聖為全球行銷事業群總經理，他將運用旗下Midas Touch區塊鏈DeFi（去中心化金融）提供台灣第三方支付廠商紅陽科技，對於企業客戶接受消費者刷卡「當天收單、當天到款」的「閃付」服務，這將是全球首次將區塊鏈運用於實體支付的落地化全新商業模式。

貶破28元大關！新台幣貶4.4分收28.006元 連七貶

股匯脫鉤！台股指數大漲逾200點，新台幣匯率今（23）日在資金匯出下貶破28元整數大關，終場貶值4.4分，收在28.00...

觀光旅館公共意外險 總保額調高成3400萬元

為保障民眾權益，交通部今公告修正「觀光旅館業管理規則第22條」，將觀光旅館公共意外責任險總投保金額從現行2400萬元，提...

7月446家股東會 證期局：會場要夠

新冠疫情三級警戒仍持續到六月廿八日，外界認為可能會再延後，恐衝擊七月即將召開的股東會，也牽動上千萬股東何時可以拿到獲配的...

金管會獎勵全方位信託財管

高齡社會來臨，為服務銀髮族，引導國內銀行多辦一些全方位信託財富管理業務，金管會昨（22）日公告擬修法以提高薪酬作誘因，從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。