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永豐攜叡揚啟航 助攻SME金流整合數位轉型

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

為深化客群服務、協助中小企業（SME）數位轉型，永豐銀行今（23）日宣布與企業資訊應用領導業者－叡揚資訊攜手策略合作，提供金流整合、雲端營運應用的一站式服務，協助中小企業打造數位化金流平台及營運系統，帶動產業升級。

財務管理是企業能夠永續經營的核心之一，叡揚資訊為協助企業提升數位競爭力，提供會計總帳Vital GL、應收應付Vital AP/AR，幫助企業建立系統化帳務管理，無需進辦公室，也能上雲端理帳，企業主管用手機平板即可無縫了解帳務

永豐銀行法人金融處處長廖嘉禾表示，今年調整組織成立專屬服務團隊，提供企業多元、完整的金流解決方案，同時，攜手叡揚在企業資訊管理系統的優勢，未來只要透過永豐或叡揚單一窗口，即可迅速優化營運與金流二大工具；雙方期盼透過策略合作，共同扮演中小企業數位轉型總舵手，進一步邁向企業永續經營。

金流收付All In One 協助企業數位轉向

調查顯示，台灣企業面對數位轉型，主要擔憂若未能有效接軌將「影響未來競爭力」，但是也面對建置資訊系統時「管理成本提高」的考驗；同時，「內部組織管理」則為企業優先啟動數位轉型的項目。

廖嘉禾表示，面對全球數位經濟浪潮，永豐攜手叡揚切入營運、財務管理及人力資源三大面向，優先推動企業日常運作、收付金流及員工薪資管理等項目的數位化，此舉同步響應政府「前瞻基礎建設計畫－數位建設」的產業數位轉型戰略，加速中小企業建構新穎的商業模式並創造全新價值。

永豐銀行 財務管理

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