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4外銀好佛心 防疫在家上班也給補貼金、滙豐最高1萬元

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

外銀員工成幸福員工。因應全國處於COVID-19三級警戒，星展銀、渣打銀、花旗銀、滙豐銀陸續宣布提供給員工補貼，分別提供給員工需進辦公室產生的計程車費用，也提供千元起跳、上限新台幣1萬元的補助方案，支應員工在家工作產生的額外開支等，包括購置辦公桌、椅、電腦螢幕、家用 wifi 相關費用，希望既能照顧在辦公室上班同仁，也能幫助在家上班員工提升工作效率。

最高提供1萬元同仁補助方案的為外銀子行滙豐(台灣)銀，滙豐銀今（23）日宣布提供所有同仁特別補助方案，上限新台幣1萬元，用以支應在家工作的額外開支或往來辦公場所之間的交通費用，補助專款可用於：購置辦公桌、椅、電腦螢幕、家用 wifi 相關費用，以及須在三級警戒下在辦公場所上班同仁之計程車資。

截至目前為止，滙豐台灣在維持正常運作的狀態下，已有超過八成(分行除外)的員工實施在家工作，減少外出，與全民一同對抗疫情。

渣打銀行宣布，補助居家辦公的員工每人津貼2,800元，可用於採買居家上班所需IT設備。

星展銀則提供工作地點在第三級警戒之區域、且必須進入辦公室工作的員工計程車費補助，單程補助上限為新台幣800元，以降低通勤過程中搭乘大眾交通工具造成的潛在風險，保障員工健康及安全。

星展銀也鼓勵員工可利用年假、防疫照顧假或居家辦公來因應家庭防疫照顧需求。防疫照顧假不受原本事假併家庭照顧假全年額度14天的限制，為無薪假。星展銀行（台灣）提供員工優於勞基法的年假及病假，彈性運用於同仁個人規劃及緊急所需，員工到職第一年即依職級享14至21天年假。

此外，星展銀行（台灣）亦提供每位同仁全年度的福利金額度，讓員工能依據個人需要或偏好，自行決定使用方式。針對此次疫情，同仁可運用其彈性福利金購買包含消毒用品、防疫家電、維他命、口罩等防疫相關產品，或投保相關保險及施打疫苗等。

花旗銀宣佈增加員工補助。為協助同仁能有效率地工作，在這段疫情期間，因居家辦公而增加的家用網路、無線上網、寬頻、行動數據及手機通話費用，均可申請補助。而針對必須進辦公室或分行工作的員工，則提供交通補助，包括計程車費及因緊急公務所需的停車費，以降低通勤過程中可能產生的接觸風險，盡可能保護員工的安全。

新台幣 計程車

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