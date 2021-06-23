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擴大紓困 央行小頭家貸款最高額度增至100萬元

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
資料來源：中央銀行
資料來源：中央銀行

國內疫情嚴峻，三級警戒延長至7月12日，中央銀行今（23）日宣布，考量小規模營業人資金需求殷切，央行調整C方案每戶貸款最高額度，由50萬元提高至100萬元，自今年6月24日生效。

央行中小企業專案貸款方案自去年4月20日起新增C方案，適用對象為小規模營業人，並由信保基金提供十成保證；截至今年6月21日止，銀行已受理13.12萬戶，受理金額達623.68億元，有助小規模營業人取得營運所需資金。

央行指出，為加強協助中小企業取得營運資金，對於前已申請本專案貸款者，如仍有資金需求，可再向銀行申請貸款，且不限1次，加大貸款戶的資金運用彈性；但新申請的貸款額度加計原貸餘額不得超過本規定規範之額度上限。

央行仍將持續密切關注疫情發展及企業資金需求情況，滾動檢討調整方案內容。央行亦籲請銀行同業充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，提供借款人必要協助，滿足企業金融服務需求，共同協助企業度過疫情難關。

央行 疫情

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