中租首次發行綠債42億元 支持永續環境

中租控股（5871）旗下子公司中租迪和發行首次綠色債券，規模達新台幣42億元，所募集之資金將用於再生能源與發展綠能等相關項目。

中租控股表示，本次綠債發行7年期、10年期，以及15年期等三筆，總金額為新台幣42億元，資金用途將全數運用於再生能源、能源科技發展、提升能源使用效率與發展綠能相關產業等項目。委任群益金鼎證券擔任主辦承銷商。

隨著國際市場關注環境議題，櫃檯買賣中心推出綠色債券平台，並逐步擴大到社會責任債券及可持續發展債券平台，建立永續發展債券市場。中租為響應政策，第一次發行綠債，即獲得市場認同，顯見投資人對中租控股長期投入永續環境與再生能源的肯定。

中租控股自2010年推動節能服務融資，並陸續開展綠能融資和能源管理顧問服務，2015年成立中租能源開發公司，持續大幅自建與收購太陽能電廠，2018年太陽能電廠數已破千座，為全台擁有最多太陽能電廠的企業，截至2021年5月已擁有2,375座太陽能電廠，電廠發電總容量達711.44MW（百萬瓦）；也自2018年邀請社會大眾共同推動再生能源，推出「全民電廠」，共計20案，完銷14,932片太陽能板。

中租控股同時響應使用100%再生能源，計畫於2030年全台 50%使用綠電，2050年海內外公司達成淨零碳排（net zero CO2 emissions）；並於日前舉辦聯貸案時，針對超額認貸的部分，依ESG（環境、社會、公司治理）表現、CSR（企業社會責任）精神等分配額度，創下業界首例，期以號召整體產業鏈，共同投入永續發展。