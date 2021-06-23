台灣銀行業報告 KPMG：疫情加速數位金融發展

安侯建業聯合會計師事務所今（23）日出版《2021台灣銀行業報告》，內容指出，新冠肺炎疫情對整體經濟和產業活動的衝擊，不亞於2008年金融海嘯，但疫情帶動的零接觸商機需求，有助於推動銀行數位金融服務，獲得進一步加速發展機會。

安侯建業金融服務產業主持會計師吳麟表示，本國銀行業又肩負紓困企業的責任，且邊境封鎖令民眾消費減弱，使其營運獲利成長動能受到拖累，2020年本國銀行稅前盈餘較2019年下滑13.3%。

吳麟指出，雖然市場普遍預期2021年國內經濟可望維持正面成長，但在目前疫情趨於嚴峻之下，銀行對相關的授信違約風險仍應有所注意，而金融機構除注意疫情發展動態外，金融科技、場域應用、數位金融生態圈、資安與監理、開放銀行等皆會是本國銀行業持續發展的重點。

安侯建業銀行業主持人陳世雄表示，金融業的數位轉型，在國內各大產業中可謂已處於領先地位，2020年本國銀行數位帳戶大幅成長九成以上，行動支付金額年增長超過一倍，顯示民眾接受數位金融服務的意願更高。

吳麟表示，據金管會統計，2019年行動支付金額破千億來到1,824億元，2020年進一步翻倍至4,200億元以上；同時，2019年行動支付普及率已來到62.2%，較2018年增加11.9%，預計達成2025年普及率90%的機會相當高。

陳世雄表示，根據KPMG調查，金融業在網路防護的隱私性、韌性、聲譽、安全性等四大面向表現皆佳，但金融智慧化、遠距與雲應用、金融開放潮流等，皆具有潛在風險，「流量變現」的時代已經過去了，金融業者不該再「重創新、輕風險」、「重數據、輕隱私」、「重效能、輕安全」時代已經過去。