內外資上修景碩、華通 目標價170元、54元

PCB迎接旺季，法人上修不斷，摩根士丹利指出，載板大廠景碩（3189）ABF、BT載板受惠市場需求強勁，訂單能見度進一步拉長，尤其ABF載板已和客戶洽談2023年長約，目標價上修到170元；大型投顧則看好美系手機拉貨，加上新產能開出，華通（2313）營運谷底翻升，升評為「買進」，目標價54元。

摩根士丹利及國內法人報告皆為22日發布，消息激勵景碩22日大漲，23日震盪，華通則在23日有較大反應，早盤快速衝破41.75元半年線反壓，近午盤漲幅更擴大到6%之上。

終端需求帶動ABF、BT載板相繼陷入供不應求，摩根士丹利表示，目前景碩ABF載板訂單能見度拉長到年底，且在客戶持續搶進，紛紛協助景碩擴產包下產能，近期景碩洽談的長約甚至已經談到2023年，BT載板能見度也較先前的1-2個月拉長，滿排到10、11月。

由於需求進一步增強，摩根士丹利將景碩2019-2023年ABF載板收入複合成長預測自25%上修到36%，並預期今年景碩ABF載板綜合（blended）報價成長10%，2022-2023年再成長0-5%。

摩根士丹利補充，加上景碩積極擴產，2023年ABF載板產能將較2019年翻五倍，同期景碩市占率可望提升到36%。後續景碩客戶拿下AMD大單，也有利營運加速。上修景碩2022-2023年EPS預測至6.2、8.5元。

國內投顧指出，華通近期營運受手機需求調整，第2季EPS恐下滑到0.55元，季減三成之多，不過隨美系客戶手機拉貨，華通重新報價，第3季旺季獲利率可望大幅改善，配合重慶二廠HDI產能自下一季量產，小幅貢獻營收3-5%，獲利將有倍增表現，單季EPS預估1.34元。

法人表示，美系手機今年出貨上看10-15%，高於整體手機市場，華通此次採購比重有10-15%，續航力有機會到明年，另中國手機需求調整後，中線預期反彈，華通衛星板需求也逐步提升，今、明年EPS預估4元、4.6元。