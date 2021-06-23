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全家繳費加價購咖啡可存手機APP 機台5步驟完成繳稅

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

全家（5903）為鼓勵民眾就近來繳費，將繳費享優惠服務再升級，凡於櫃台繳費時除可享「大杯經典美式」35元（原價45元）或「大杯經典拿鐵」39元（原價55元）加價購優惠外，即日起推出指定咖啡可存入「全家」APP隨買跨店取功能，每張帳單最多可現場購買4杯，再加上存入隨買跨店取4杯咖啡，獨享、轉贈都合適。

根據金管會資料顯示，台灣全年帳單市場規模近20億張，其中超過5成的民眾會選擇便利商店臨櫃繳納，

全家表示，民眾到店臨櫃繳帳單，最喜愛選擇併買咖啡享優惠，但同時發現晚間選擇咖啡優惠者佔一天的比例較低，研判晚上喝咖啡容易影響睡眠，為解決消費者痛點，提供繳付帳單可享Let’s Café指定優惠商品存入隨買跨店取，讓今天不想喝的咖啡明天再喝。

此外，受疫情影響，打亂報稅規劃，眼看綜所稅繳付期限只剩一周，不想臨櫃報稅的民眾，全家也提供報稅、繳稅查詢服務，民眾可至全家FamiPort機台，點選「繳費」->「政府繳費」->「綜合所得稅查繳稅」專區，選擇插入已完成註冊的健保卡、自然人憑證或行動身分裝置之一，即可快速列印「稅額試算繳納單」（限3萬元以下）並至櫃台繳費，不到1分鐘即可完成報稅。此外，同步提供所得與扣除額查詢碼，取得查詢碼後民眾即可自行登入國稅局網站完成報稅。

另，7月1日起109年汽燃費開始繳納，期限至今年的7月31日，民眾可利用FamiPort機台列印繳納通知書至櫃檯繳費，除了可享有上述之代收優惠外，自7月1日-7月31日憑代收繳款證明QR code至「全家」APP登錄，即可參加5000元全家Fami錢包-禮物卡儲值金抽獎活動，活動結束將抽出10名中獎者，並直接將禮物卡儲值金存入中獎者Fami錢包中。

全家 咖啡 報稅

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