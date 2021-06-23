AIA友邦人壽兩款利變壽險 保單借款免息

新冠疫情帶來風險，保單借款利率受到關注。AIA友邦人壽今(23)日表示，該公司獨創兩款利變型終身壽險，搭配「醫便利醫療照護」，保單借款免息，累計申請總額上限為新台幣200萬元。

這兩款保單分別為，友邦人壽增利High利率變動型終身壽險 ，及友邦人壽傳世富足利率變動型終身壽險。

被保險人於契約有效、繳費期間屆滿且保險年齡達60歲(含)起，因疾病或傷害至醫院住院診療達七日(含)以上者，要保人得於被保險人入住醫院當日起算六個月內，申請醫便利醫療照護免息保單借款，只需醫生證明，不再受限是否符合保險契約內所約定的疾病項目。

要保人每年限申請一次，同一保單累計申請金額，以友邦人壽增利High利率變動型終身壽險基本保額的50%為限，或友邦人壽傳世富足利率變動型終身壽險基本保額的10%為限。

AIA友邦人壽總經理侯文成指出，如同流感病毒來襲時，有人即使打了疫苗還是受到感染、有人卻是即使與生病者同房也相安無事，這便是身體的抗疫力；而同樣是受到新冠疫情影響，有的家庭可安穩保有財富力，有些家庭的生活則馬上受到影響，這便是財富保障的抗疫力。

未來可能有更多「一疫爆發、全球同命」的風險發生，若要增加自己與家人健康與財富的抗疫能力，越早進行保險規畫則越顯重要。

保險的規畫是為了應付未來可能發生的風險威脅，將錢鎖住、險中求穩的最佳方法莫過於利變型壽險，AIA友邦人壽建議可以利用友邦人壽增利High利率變動型終身壽險，或友邦人壽傳世富足利率變動型終身壽險，來提早為自己或家人增加財富與健康的抗疫能力。

這兩款利變壽險還有下列三項特色：

一、除了保本還有機會增加財富：利變型壽險獨有的回饋分享金機制，當宣告利率大於預定利率，還有機會獲得回饋分享金讓財富成長。

二、保障額度定期可調高：隨著人生階段責任的加重，壽險保障額度當然也需要增加。被保險人之保險年齡未達60歲，當結婚、子女出生後之第一個保單周年日之前後30日內或保單周年每滿五年之前後30日內，要保人可以免附被保險人之可保性證明，申請增加基本保額。

每次最多為契約生效當時基本保額的25%，累計增加總和最高為契約生效當時基本保額的100%，提供更貼切的壽險保障額度。調高的壽險保額未來也可傳承給下一代。

三、身故保險金可分期給付：財富持用的時間越長，能發揮的影響力越大。身故保險金可選擇10年或20年分期給付，無須繁瑣的信託流程，確保受益人生活長久安穩。