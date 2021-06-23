兆豐金旗下兆豐國際投信內定新董座陳佩君 歷來最年輕

兆豐金控（2886）22日董事會，改派子公司兆豐國際投信新一屆董事代表人，董事長人選規劃另一子公司兆豐資產管理公司（AMC）總經理陳佩君轉升任，7月生效。據悉，陳佩君在2016年底以黑馬之姿，竄升為兆豐AMC總經理時，大約30多歲，如今即將升任兆豐國際投信董事長，年齡可能頂多40多歲，將創下歷來最年輕董座紀錄。

另外，過去兆豐國際投信董事長，多半是兆豐銀行在任或退休高層主管轉任，不論是現任者程聰仁，或是之前曾經擔任兆豐金總經理暨兆豐銀前身中國商銀董事長的林宗勇，乃至曾任兆豐銀副總經理的馬進福與兆豐銀前任總經理魏美玉任副總時兼任，以及第一次政黨輪替時自兆豐金總經理暨兆豐銀董座大位被調到投信任董座的蔡友才，或者自兆豐銀財管協理退休先到投信當總經理再升任董事長的孫蘭英，都是在兆豐銀做到高階主管也年齡較長，陳佩君可說打破多項紀錄。

另外，這位陳佩君與現任兆豐證券董事長陳佩君同名同姓，當初同名同姓的兩人也是同時發布出任子公司AMC、證券的總經理，引起集團內部熱議此一巧合，如今這位陳佩君也跟進另一位陳佩君，擠身「董」字輩，再度引起關注。