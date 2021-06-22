外資還在賣台股 新台幣連貶六天、碎步叩關28元

熱錢動向不明，台北股匯走勢脫鉤。台股指數今（22）日早盤大漲，吸引外資滾滾流入，激勵新台幣匯率升值，但午後外資態度丕變、反手買匯撤出，致台北匯市豬羊變色，新台幣匯率終場貶值1分，收在27.962元，連六貶並為逾一個月新低，總成交量為15.26億美元。

匯銀主管指出，外資今日有買有賣、資金流向並不一致，出口商則是積極拋售美元，但美元需求力道還是略勝於供給，新台幣匯率終場以小貶作收。

受到國際美元漲勢暫歇影響，主要亞幣升貶互見；央行統計顯示，美元指數今日下跌0.14%，主要亞幣多數下挫，僅台灣主要貿易對手國貨幣韓元強升0.25%。

資料指出，新台幣今日兌美元貶值0.04%，人民幣也微幅貶值0.02%，日圓維持弱勢格局、重貶0.41%，星元貶值0.07%。

新台幣匯率今日盤中最高升抵27.87元，最多升值8.2分，最低價27.968元，最多貶值1.6分。

匯銀主管透露，「台股大漲吸引外資早盤匯入，新台幣匯率一度升抵27.8字頭，但午後反手買匯撤出，老大（央行）也加入買匯行列，新台幣匯率由升翻貶作收。」

匯銀主管分析，聯準會提前升息有利美元走強，加上外資持續賣超台股，對台北股匯市造成壓力，估計短期內，新台幣匯率仍有下探28字頭的機會；估計短期內，新台幣匯率將位處27.8~28.2元區間整理。

觀察新台幣海外無本金遠期外匯（NDF）最新報價，1個月期目標價由27.79元驟降至27.91元，顯示海外法人對新台幣匯率的升值預期明顯轉淡。

匯銀主管指出，美元今日略微回貶，主要是美國聯準會主席鮑爾即將參加眾議院聽證會，市場態度觀望；據悉，在事先準備好的書面證詞中，鮑爾重申，通膨現在確實升高，不過一旦供需失衡的情況解決，應當就會向目標值2%回落。