鼓勵辦銀髮族信託 金管會擬修法提高薪酬獎勵

高齡社會來臨，為服務銀髮族，引導國內銀行多辦一些全方位信託財富管理業務，金管會今（22）日公告擬修法以提高薪酬作誘因，從員工KPI績效評比制度著手，獎勵銀行為客戶量身訂作， 從以房養老、安養信託到保險保障、財富管理等全方位信託業務，修法預告60天，徵求各界意見後擇日對外公告。

為因應高齡及少子化趨勢，金管會2020年9月推動信託2.0計畫，希望透過整合機構內部資源及對外跨業合作，改變以往過於偏重理財信託的現況，發展為客戶量身訂作之全方位信託業務，包括可以結合授信、理財、保險等不同商品的整合性多元服務。

銀行局表示，金管會為達成此目標，22日公告擬修正「信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法」，其中從信託業薪酬制度之訂定及考核原則著手，規範兼營信託業務之銀行應將結合信託制度推動整合性業務之貢獻度，納入信託業務人員之薪酬考量，且應於辦理內部相關單位評核時，依前述貢獻度給予合理評核比重，希望強化信託業者對信託業務多元發展之重視。

銀行局主祕童政彰舉例，例如民眾老了需要活化不動產，銀行兼營的信託部門可以協助辦理以房養老，且銀髮族有了這筆現金後，銀行又能把結合授信信託商品導入，如可做每月支付的安養信託等，把老年的安全經濟建構起來。

童政彰強調，此次修法是給予授權子法，之後可以對於整合業務做得好的員工，納入薪酬考核給予獎勵，銀行需在各項考核獎勵辦法中訂定之。目前國銀中包括外銀分行，共有43家有兼營信託業務。

目前信託業均係由金融機構兼營，自2004年起銀行成立財富管理專責部門後，信託部成為交易下單之後台處理單位，但受限於機構資源分配、或從業人員須適用機構內部輪調規範，而不易發展多元信託業務，及厚植專業信託人才。但隨著高齡社會到來，信託功能日益重要。因此金管會自2020年開始推動信託2.0計畫。希望能引導信託業提升信託服務功能，發展配合民眾生活各面向需求之全方位信託業務。