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證券新開戶六成都衝當沖而來！5月底首破309萬戶

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
據證期局22日公布證券新開戶資料顯示，截至5月底為止，國內當沖開戶數已將近310萬戶，較去年同期新增約90.4萬戶。圖／本報系資料照
據證期局22日公布證券新開戶資料顯示，截至5月底為止，國內當沖開戶數已將近310萬戶，較去年同期新增約90.4萬戶。圖／本報系資料照

證券新開戶六成都衝當沖而來！國人到底有多「瘋」當沖？據證期局22日公布證券新開戶資料顯示，截至5月底為止，國內當沖開戶數已將近310萬戶，較去年同期新增約90.4萬戶，占一年來整體證券新開戶數的60.5%，顯示大多數新投入台股的投資人，都是為了短進短出而來。

從2018年至今，標榜無本投資的現股當沖，吸引大量散戶進場想要「小試身手」。據證期局最新公布統計，截至5月底為止，國內當沖開戶數達到309萬5460戶，相較去年底的219萬餘戶，新增90萬3913戶。

同期據證期局統計，台股整體總開戶數截至今年5月底為止，亦達到2129萬1553戶，跟去年底相比，增加了149萬4320戶。

亦即今年來證券新開戶數中的60.5%，是來自當沖新開戶數。也就是說，在台股頻頻創下新高紀錄，近一年來來證券市場新開戶的投資人，超過六成都是衝著想要當日沖銷、短進短出台股而來。

此外證期局亦公布整體當沖開戶數占全體證券總開戶數比率，從去年5月的11.07%提高至今年5月的14.54%，這個數值近四年來年年不斷攀高，相較於2018年5月時才8.37%，成長非常驚人，可見國人瘋當沖的熱絡，可見一斑，如何成功當沖獲利，已成股民心中的顯學。

不過當沖過熱也引發台股「投機」爭議。台灣證交所董事長許璋瑤之前在立法院答詢時就表示，當沖也有成本，以每天當沖為例，用證交稅率千分之 1.5 來算，沖一年下來，乘以240 天，成本高達36%；也就是投入100 元，36元就不見了，只剩下64塊。此外不少專家也警戒，當沖對於台股亦有助漲助跌的效果，想要「無本投資」小心「血本無歸」。

當沖 台股

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