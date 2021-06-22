手頭緊看過來！郵政壽險保單借款優惠利率1.28%
中華郵政公司今（22）日指出，自今年7月1日至110年9月30日提供保單借款優惠利率1.28%之紓困方案，協助生活困難之郵政壽險保戶。
中華郵政指出，本方案保單借款總額度為1億元，額滿即停止受理申請，申請人如屬特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭、遭受疫情或重大傷（疾）病、遭受重大天然災害、非自願性失業及其他生活困難需要紓困者，檢附相關證明文件，持累積達有保單價值準備金且可得辦理保單借款之有效契約保單，在保單價值準備金範圍內，向中華郵政提出申請保單借款，同一要保人最高累計新增借款10萬元，優惠期間為3年，年利率1.28%，優惠期間屆滿未償還之借款，將自動回復適用原保單之借款利率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言