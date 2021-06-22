中華郵政保單借款優惠利率方案 每人最多可貸10萬元

中華郵政公司今（22）日宣布總額度高達1億元的「保單借款優惠利率方案」，年利率1.28%、優惠期間三年，每人額度最高10萬元，受理時間為今年7月1日至9月30日。

中華郵政表示，該公司於今年7月1日至9月30日，提供保單借款優惠利率1.28%之紓困方案，協助生活困難之郵政壽險保戶，該方案保單借款總額度為1億元，額滿即停止受理申請。

中華郵政指出，申請人若屬特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭、遭受疫情或重大傷(疾)病、遭受重大天然災害、非自願性失業及其他生活困難需要紓困者，檢附相關證明文件，持累積達有保單價值準備金，且可得辦理保單借款之有效契約保單，在保單價值準備金範圍內提出申請保單借款。

中華郵政表示，同一要保人最高累計新增借款10萬元，優惠期間為三年，年利率1.28%，優惠期間屆滿未償還之借款，將自動回復適用原保單之借款利率。

中華郵政說明，公司提供24小時無休客服專線(0800-700-365)，有需要的民眾可善加利用。