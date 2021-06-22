東元檢舉黃育仁涉違法操控行為 將提董事會無效之訴

東元（1504）今（22）日發出聲明稿指出，菱光科技（8249）於昨（21）日下午召開線上視訊董事會，東元及東安法人代表董事均依通知出席。未料待出席人數達法定開會人數後，董事長黃育仁突然以「股東會有東元相關議題」為由，強制東元及東安法人代表董事下線，並逕行對董事消音，阻止參與股東會改期決議案。待股東會改期議案在黃育仁掌握之董事議決通過後，東安法人代表董事上線要求提臨時動議時，再次遭強制下線，同時，黃育仁旋即宣布散會。

根據以上所述，黃育仁涉及濫用利益迴避、疑似利用職權掌控視訊會議系統操作權限，限制董事參與討論、決議，恐已違反《公司法》、《證券交易法》之相關規定，並嚴重違背公司治理之精神。

現今法律允許董事會得以視訊方式召開，原係因應科技進步，立意良善，且因近期國內疫情嚴峻，多數公司均採視訊方式召開董事會，以維持公司正常運作。然而，黃育仁身為公開發行公司之董事長，竟疑似利用身為主席之權限，涉嫌控制議事程序進行並操控視訊會議系統，禁止董事參與討論或表示意見，進而達到操作董事會議案表決之結果。

東元電機等法人代表三名董事及一名監察人昨（21日）已向主管機關提出抗議，指出菱光科技董事會視訊會議之召集，有為達到法定出席人數而涉及違法操弄董事會視訊會議之虞，罔顧證交法令和主管機關金管會之規定。

並於今（22日）日向金管會、證期局、證交所及投保中心，檢舉菱光科技黃育仁董事長，涉及濫用利益迴避、不法利用視訊科技操弄視訊董事會之進行、擅將董事自線上會議中剔除、並限制董監事行使職權，籲請主管機關嚴查並遏止此歪風，儘速索取昨日召開董事會視訊會議的錄影和錄音檔，徹底了解違法情事，依法處理。

東元電機對黃育仁涉及違法操控之行為深表遺憾，也將依法提起「董事會無效之訴」。