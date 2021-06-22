郵政壽險為減緩疫情衝擊 提供保單借款優惠利率紓困

中華郵政公司自今年7月1日至9月30日提供保單借款優惠利率1.28%之紓困方案，協助生活困難之郵政壽險保戶。

本方案保單借款總額度為新台幣1億元，額滿即停止受理申請，申請人如屬特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭、遭受疫情或重大傷（疾）病、遭受重大天然災害、非自願性失業及其他生活困難需要紓困者，檢附相關證明文件，持累積達有保單價值準備金且可得辦理保單借款之有效契約保單，在保單價值準備金範圍內，向中華郵政公司提出申請保單借款，同一要保人最高累計新增借款新台幣10萬元，優惠期間為三年，年利率1.28%，優惠期間屆滿未償還之借款，將自動回復適用原保單之借款利率。

中華郵政公司提供24小時無休客服專線（0800-700-365），有需要之民眾可善加利用。