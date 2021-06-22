裕富數位資融22億元聯貸案 台銀主辦
裕富數位資融股份有限公司委由台灣銀行統籌主辦新台幣22億元聯合授信案，已於今（22）日完成聯貸簽約。
台銀指出，本聯合授信案資金用途為充實中期營運週轉金所需，由台銀擔任統籌主辦銀行暨額度管理銀行，華南商業銀行為文件管理銀行，另有合作金庫商業銀行、第一商業銀行、玉山商業銀行、兆豐商業銀行及凱基商業銀行等7家金融機構參與。本聯貸案原擬籌組新台幣20億元，在金融機構踴躍參貸下，超額認購1.5倍達30億元，最終以22億元結案，充分顯示金融同業對裕富數位營運與獲利表現給予高度肯定。
裕富數位提供全方位的金融產品與服務，業務以機車(重型/一般)為主，輔以圖書、美容、國內進修等個人消費性商品分期付款業務，近年持續研發新產品與新商業模式，持續增加個人消費性融資分期業務，擴大產品範疇，提供差異性商品，提高競爭力。整體經濟環境雖受到新冠疫情影響，惟裕富數位在裕隆集團及母公司裕融企業的支持下，持續保持機車分期付款市佔率第一名的成績，本次聯貸案順利籌組完成，將有助於裕富數位擴大事業布局。
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