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金管會與德州簽署監理合作MOU 在美第五州

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

金管會積極與各國加強跨境監理合作，今（22）日宣布與美國德州銀行署（Texas Department of Banking）於近日簽署完成銀行業監理合作備忘錄，內容包括資訊分享、實地檢查協助、跨境據點監理合作、及雙方舉行監理會議等，簽署後雙方將可依據備忘錄內容加強金融監理合作。這次是金管會與美國第五個州簽訂MOU，目前一銀在德州休士頓設有分行。

金管會國際業務處表示，目前我國銀行在美國共有24家分行及3家子銀行，包括受德州銀行署監理之第一銀行休士頓分行；美方則在我國設有5家分行及1家子銀行，因此，此次金管會與德州銀行署的合作備忘錄，除可加強台美金融監理合作外，對於深化雙方金融業務往來，亦具正面實質效益。

金管會前已與美國紐約州、加州、伊利諾州及華盛頓州之金融監理機關簽署監理合作備忘錄，在完成與德州銀行署簽署本備忘錄後，已與我國銀行在美設有分行之各州金融監理機關均簽署監理合作備忘錄。

金管會 第一銀行

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