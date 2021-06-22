新台幣活存超殺 渣打銀數位新戶最高1%、人民幣6個月2%

新台幣放對銀行，每個月可賺到1%高利活存。渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）即日起推出新台幣優利活存，當月心幸福數位帳戶新增資金達指定門檻即享加碼，成功加入渣打優逸理財再享加碼，優惠年利率最高1%，提供消費者在防疫期間，彈性配置資金的靈活選擇。

即日起至2021年12月20日止，全新客戶透過線上申辦開立渣打心幸福數位帳戶，即可享有數位新戶專屬優惠年利率，最高加碼0.2%；若再成功加入渣打優逸理財，可再享有最高0.25%的加碼年利率。本專案採階梯式計息，當月心幸福帳戶內新增資金餘額越高，就可享有越高的加碼年利率，合計最高優惠年利率可達1%。

渣打銀行同步提供網路專屬外幣優惠定存，提供客戶多元外幣配置，人民幣六個月期定存年利率2.0%；美金五個月期定存年利率0.3%。此外，渣打銀行因應近期客戶的線上消費及刷卡需求，全新客戶於活動期間內開立心幸福帳戶，並加辦渣打Visa金融卡，刷卡消費可享現金回饋最高3%。

渣打銀行表示，疫情期間非必要請勿出門，因此特別針對數位新戶，提供優惠年利率專案，鼓勵客戶可利用線上平台申辦開立帳戶，兼顧理財需求與防疫健康。