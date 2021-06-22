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星展微電影Sparks點亮星光 談疫情下如何讓食材零浪費

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 即時報導

近期亞洲疫情趨緊，停課、居家辦公及封城等防疫措施，為各行各業帶來衝擊。人們在對耐久食品趨之若鶩的同時，卻仍有大量食物成為被遺棄的剩食；此外，食物供應結構的改變，也讓餐飲業者除了面臨疫情下的營運困境，還需要付出更高的食材成本。

在這個艱鉅的時刻，社會企業透過創新商業模式解決社會及環境問題的角色更加重要，星展微電影因此刻劃疫情下，星展團隊與社企夥伴攜手解決剩食問題的溫馨故事。

最新星展微電影《Sparks點亮星光》第二季第八集「初心不變」，再次以「食物零浪費」為主題，號召大眾採取行動，重視食物浪費對環境永續產生的衝擊。

新冠病毒疫情持續延燒，人類生活方式的改變扭轉了食物供應鏈的運作，讓食材成本節節上漲，但剩食問題依舊嚴重。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展銀行除了將永續思維列入企業核心策略，明定「負責任的銀行業務」、「負責任的商業實務」與「創造社會影響力」三大永續發展重心外，更於2020年發起「食物零浪費」（Toward Zero Food Waste）倡議。在台灣，也透過募集剩食食譜、舉辦醜蔬果汁體驗、發起員工團購及採購客戶禮品等方式，攜手員工、客戶和社企夥伴，從食物旅程的各個環節預防剩食產生，極大化糧食價值，更在2020年底贊助成立食物銀行旗艦店，預計每年可搶救2萬公斤的食物免於被浪費。

本集星展微電影改編自星展基金會陪伴輔導的新加坡社會企業TreeDots的真實故事。透過線上平台，TreeDots串聯從產地到餐桌食物旅程中生產、運送、分配、餐廳與食品業者等環節，進而從中媒合，讓因外觀欠佳或大小不符規格而滯銷淘汰的食物能順利銷售，預防食物浪費。目標是在2025年前拯救200萬噸食物，進而減少1,800萬噸因剩食而引起的碳排放量。

剩食 微電影 疫情

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