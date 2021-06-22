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又一張疫苗險問市 國泰產險網路投保185元

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
國泰產險推出第二波防疫保單，防疫險與疫苗險雙重保障。圖/國泰產險提供
國泰產險推出第二波防疫保單，防疫險與疫苗險雙重保障。圖/國泰產險提供

國內累計確診人數已逾1.4萬人，國人施打疫苗意願越來越高，國泰產險即日起推出「享平安防疫保障」、「享安心疫苗保障」、「疫定平安」三檔防疫專案，其中網路投保疫苗險，一年保費185元，萬一施打新冠疫苗產生負面症狀，須住院治療，每日給付3000元。

國泰產險表示，本次線上投保防疫專案，針對法定傳染病的「享平安防疫保障」，一年保費只要417元，保障內容包含確診法定傳染病時，最高給付3萬元，若因法定傳染病住院診療，每日給付2,000元（最高給付45天 ），另外針對未確診法定傳染病須進行居家或集中隔離時，給付5,000元 。

針對新冠肺炎疫苗保障需求，國泰產險「享安心疫苗保障」涵蓋於國內接種新冠肺炎疫苗發生不良事件相關保障，一年保費僅需185元，民眾接種新冠肺炎疫苗後，如身體發生負面症狀或疾病，須進行住院診療，一般病房每日給付3,000元，加護病房額外再給付3,000元，若連續住院達5日（ 含）以上，還可申領住院生活補助保險金3萬元；萬一接種疫苗後因不良事件導致身故時，也提供喪葬費用保障25萬元。

至於線下投保管道，國泰產險規畫防疫及疫苗保障二合一「疫定平安」專案，除了未確診法定傳染病隔離補償1萬元、法定傳染病確診補償最高5萬元，並提供因法定傳染病住院診療，住院每日給付3,000元（最高給付45天）。

專案內容亦涵蓋接種新冠肺炎疫苗不良事件相關保障，若因接種新冠肺炎疫苗後，如身體發生負面症狀或疾病，須進行住院診療，一般病房每日給付5,000元，加護病房額外再給付5,000元，若連續住院達5日（含）以上 ，還會給付住院生活補助保險金5萬元。萬一接種疫苗後因不良事件導致身故，也提供喪葬費用保障30萬元。

國泰產險表示，防疫保單「疫定平安」專案，承保年齡為0歲到75歲 ，一年保費1,138元，欲瞭解「疫定平安」專案內容，可洽國泰產險各服務據點。

疫苗 傳染病

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