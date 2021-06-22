創業之星選秀大賽決選 今年最閃亮的學生創業團隊出爐

經濟日報第五屆「創業之星選秀大賽」今（22）日舉行線上決選活動，上午學生組決選圓滿落幕，在60組參賽團隊中，由創新閒置衣物收售平台「二拾衫」奪得冠軍。兩組優勝團隊則為協助縮短學生資訊落差的「高中生資訊網」，以及開發兒童弱視訓練器的「鳴天設計」。

經濟日報自2017年起，舉辦創業之星選秀大賽，為創業者與投資者搭起平台。今年第五屆邁入第五屆，由經濟日報主辦，指導單位為科技部，合作單位為台大創創中心，協辦單位為中華開發金控、華南銀行、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、t.Hub內科創新育成基地與新北市政府。

「您只管創業，故事我們來說。」今年的創業之星選秀大賽不受本土疫情嚴峻、全國進入三級警戒影響，公司組有102隊參賽，第二年舉辦的學生組競賽則吸引60隊報名，合計公司組與學生組共有162隊參加，再創新高。

經過專業評審團評選之後，學生組賽事今天上午圓滿落幕，冠軍隊伍「二拾衫」將可獲得5萬元獎金，同時取得加入台大創創中心孵化器計畫的資格。優勝隊伍「高中生資訊網」與「鳴天設計」也可加入台大創創中心孵化器計畫，獲得更多資源協助驗證產品構想，為創新構想建立商業模式，進而開發產品，將創意商品化。

經濟日報副社長翁得元表示，本屆學生組獲獎團隊都有其特殊的利基，經濟日報希望成為為新創團隊搭橋的平台，並透過舉辦創業之星選秀大賽，讓更多學子加入創新創業的行列，為台灣的未來再創新局。

本屆大賽評審委員會召集人、台大創創中心執行長曾正忠表示，今年是創業之星選秀大賽第二年舉行學生組賽事，學生創業的優點就是有創意，Z世代就是數位原住民，在應用數位工具上有創新想法，也能了解痛點，今年明顯感受到學生組參賽隊伍在創新與創業模式的深度與廣度明顯比前一屆更為提升。