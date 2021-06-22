全體券商累計前五月稅後淨利448.89億元 年增4.8倍

今(2021)年5月全體證券商稅後淨利47.61億元，較4月衰退85.16億元、約64.14%。累計今年前五月全體證券商稅後淨利448.89億元，較去年同期成長371.54億元、約480.34%。

台灣證交所統計，5月大盤總成交值約11.011兆元，較4月增加29.21%，使證券商經紀手續費收入較4月增加，另5月因出售證券損失及證券評價損失較多，使自營業務淨利較4月衰退121.99億元、約163.72%，承銷業務淨利則較4月衰退7.39億元、約79.46%。

證交所說，5月全體證券商稅後淨利47.61億元，較4月衰退85.16億元、約64.14%。累計本年度證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加98.91%；另外，今年截至5月加權股價指數為上漲趨勢，去年同期為下跌趨勢，使自營業務淨利較去年同期成長160.74億元，承銷業務淨利亦較去年同期成長27.94億元。