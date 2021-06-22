銀行數位帳戶高利專案 渣打台幣1%台新人民幣2.2%

防疫期間宅在家不出門，仍可以透過數位帳戶享受活存高利，輕鬆完成理財配置，渣打銀行與台新銀行推廣數位帳戶，推出新台幣或外幣高利定存專案，提供消費者在防疫期間，彈性配置資金的靈活選擇。

渣打銀行即日起至2021年12月20日止，推出新台幣優利活存，全新客戶透過線上申辦開立渣打心幸福數位帳戶，即可享有數位新戶專屬優惠年利率 ，最高加碼0.2%；若再成功加入渣打優逸理財，可再享有最高0.25%的加碼年利率。專案採階梯式計息，當月心幸福帳戶內新增資金餘額越高，就可享有越高的加碼年利率，合計最高優惠年利率可達1%。

渣打銀行同步提供網路專屬外幣優惠定存，提供客戶多元外幣配置，人民幣6個月期定存年利率2.0%；美元5個月期定存年利率0.3%。

台新銀行推出「Richart人民幣新優利活存專案」，起存金額最低人民幣500元，最高可存入人民幣15萬元，於活動期間內可享人民幣優存2.2%年利率。