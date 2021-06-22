國泰產再推防疫與疫苗保單 三方案任你選

新冠肺炎疫情席捲全球，確診病例超過億人，國內累計確診人數已逾1.4萬人。疫情影響所及，也讓國人風險轉嫁意識抬頭，透過保險來強化自身保障。

國泰產險以客戶需求為中心，今(21)日推出更符合大眾需求的三檔防疫專案：享平安防疫保障、享安心疫苗保障、疫定平安，民眾可至「BeSafe享出門(https://besafe.cathay-ins.com.tw/)」國泰產險電商式保險平台，也可透過業務員協助投保，將所需的防疫保障一次購足。

國內新冠肺炎疫情5月起轉趨嚴峻，為提供民眾免出門、零接觸的投保方式，國泰產險推出網路投保專屬防疫保單，享平安防疫保障、享安心疫苗保障，民眾可依需求單獨購買防疫險或者疫苗險，亦可以兩個商品一起購買以獲得完整保障。

國泰產險健康傷害保險部協理雷志漢表示，思考如何在疫情嚴峻、三級警戒的狀況下，提供客戶有實質幫助的保險以及安全的投保方式，是本次國泰產險規劃防疫保障與疫苗保障時，最重視的兩大要素。

本次線上投保防疫專案，針對法定傳染病的享平安防疫保障，一年保費只要417元，保障內容包含確診法定傳染病時，最高給付3萬元，若因法定傳染病住院診療，每日給付2,000元，最高給付45天；針對未確診法定傳染病須進行居家或集中隔離時，給付5,000元。

民眾如有新冠肺炎疫苗保障需求，國泰產險的享安心疫苗保障，涵蓋於國內接種新冠肺炎疫苗發生不良事件相關保障，一年保費僅需185元。

民眾接種新冠肺炎疫苗後，如身體發生負面症狀或疾病，須進行住院診療，一般病房每日給付3,000元，加護病房額外再給付3,000元，連續住院達五日(含)以上，還可申領住院生活補助保險金3萬元。

萬一接種疫苗後因不良事件導致身故時，也提供喪葬費用保障25萬元，透過BeSafe享出門進行線上投保的民眾，除了可享有數位投保的便利性，亦可享受電商式的購物車投保體驗，可自由選擇符合自己需求的保險商品。

至於線下投保管道，國泰產險本次也特別規劃防疫及疫苗保障二合一的疫定平安專案，除了未確診法定傳染病隔離補償1萬元、法定傳染病確診補償最高5萬元，並提供因法定傳染病住院診療，住院每日給付3,000元，最高給付45天。

特別的是，專案內容亦涵蓋接種新冠肺炎疫苗不良事件相關保障，民眾若因接種新冠肺炎疫苗後，如身體發生負面症狀或疾病，須進行住院診療，一般病房每日給付5,000元，加護病房額外再給付5,000元，若連續住院達五日(含)以上，還會給付住院生活補助保險金5萬元。

萬一接種疫苗後因不良事件導致身故，也提供喪葬費用保障30萬元。國泰產險防疫保單疫定平安專案，承保年齡為0歲到75歲，一年保費只要1,138元，民眾如欲瞭解疫定平安專案內容，可洽國泰產險各服務據點。

新冠肺炎疫情大幅提高民眾的保險意識，國泰產險防疫保單疫定平安專案，從法定傳染病隔離、確診相關補償，至住院醫療保障，還有於國內接種新冠肺炎疫苗的不良事件相關保障，給予民眾更全面的照顧，建構保險防護網。

網路投保推出的享平安防疫保障、享安心疫苗保障方案，則提供民眾更彈性及低負擔的投保選擇，歡迎民眾上國泰產險官網查詢資訊，或直接到BeSafe網站投保。