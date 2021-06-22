ESG概念股哪裡找？國泰證券股票快選App報乎你知

隨著全球永續意識抬頭，ESG（環境、社會、公司治理）投資也正風起雲湧，特別在新冠肺炎後疫情時代，ESG不僅成為熱門關鍵字，更是投資人檢視企業是否具備經營韌性的重要指標。

只是台股投資人該如何挑選「ESG好股」呢？由國泰證券與國立台北大學專家團隊共同合作，專為國內上市櫃企業進行的ESG評級研究，現在投資人也能免費從國泰證券股票快選App一手掌握，目前共有113檔優質企業入選，投資人還可同時搭配基本、技術與籌碼等財務指標，交叉條件篩選出個人心目中的理想投資標的，360度全方位檢視企業的營運發展。

根據彭博社資料指出，截至2021年第1季，全球ESG概念基金規模已達1.38兆美元，與2020年同期0.74兆美元相較，基金規模大幅成長86%，熱烈程度可見一斑。國泰證券表示，近年來隨著全球主要國家政府與企業大力倡議，以及新冠肺炎疫情催化全球重視永續議題，投資人也開始意識到個人投資之於社會責任的意義，不只關注企業的財務表現，同時也會考慮企業對永續經營、節能減碳與社會正義等層面的影響，透過投資ESG評等好的公司，督促企業在環境、社會及公司治理朝向更友善、包容與盡責的方向前進，形成一個良好的正向循環。

國泰證券說，此次收納在股票快選App題材選股專區的113檔ESG概念股，主要是從與台北大學共同合作的ESG研究報告中，依據SEED（社會、經濟、環境、揭露）四個構面評分，挑選排名在前42.5%、永續評等在BBB投資等級以上的個股標的，評等過程不僅透過數據分析，研究員更會因應企業突發事件進行實地訪查，為企業與投資人搭建ESG議合的橋梁。此次入選的產業前三名，以金融業17家居冠，其次依序為電腦及週邊業的14家與半導體業的10家，未來將持續定期更新，對ESG議題有興趣的投資人不妨多加善用，透過永續投資發揮個人影響力。

國泰證券表示，對ESG議題有興趣的投資人，可免費透過股票快選App的跨邏輯選股服務，同步搭配個人想要關注的企業財務指標，快速找到兼具企業永續概念與營運成長潛力的投資標的，還可存為自選股一手掌握市場行情變動，運用個人資金發揮責任投資的影響力。股票快選App 今(2021)年更榮獲國際知名財經雜誌The Asset《財資雜誌》肯定，以滿足客戶服務的中心思維以及透過數位普惠金融的方式實際解決投資人的選股痛點，被評選為Triple A DigitalAwards「最佳行動券商App」，目前已吸引超過90萬人次下載，此次更領先推出「ESG概念股」吸睛，以實際行動落實永續金融，與投資人及社會共創雙榮。