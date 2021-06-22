期富邦VIX完成清算 每單位分配金額1.4909917664元

連動「恐慌指數」VIX的期富邦VIX ETF（00677U）因全球股市大漲，淨值跌到被迫清算，已於6月3日起終止上市。富邦投信22日公告，期富邦VIX已完成清算流程，每單位分配金額為1.4909917664元，即有參與清算的投資人每張價值約1,490元。清算餘額預計28日匯入帳戶。

期富邦VIX 2016年底上市，因恐慌指數大漲大跌的波動特性，加上台股唯一掛牌，快速在市場打開知名度並成為許多投資人偏好的交易工具。但也因為波動甚鉅，看錯的損失比一般投資工具高很多，VIX ETF又有長期走跌趨勢，主管機關特別頒布期信ETF跌到一定程度必須清算的規定。

期富邦VIX在今年4月因國際股市飆漲，淨值跌到觸及下市門檻，富邦投信立刻申報清算，3日起終止上市，後進入清算流程，集保結算所統計，約有2.6萬名投資人參與清算。

富邦投信22日公告指出，期富邦VIX已經完成清算程序，並委由資誠會計師事務所進行查核，清算餘額的總金額為22.1億元（實際數2,216,669,387元），基金發行在外受益權單位總數1,486,708,000個單位，每單位分配金額為1.4909917664元；與期富邦VIX 2日最後交易日的股價相當。

富邦投信也表示，後續餘額返還，將由期富邦VIX的保管機構中國信託商業銀行，於28日依各受益人留存券商之證券交割帳戶，以匯款方式完成給付。若有退匯或無帳號者，將改掛號郵寄支票方式給付。剩餘財產通知書則另行寄發受益人。