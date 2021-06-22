高收益債淨流出收斂 投資級債與新興市場債續迎資金淨流入

美國聯準會最新會議透露出未來升息時程有可能加快，偏鷹態度債市資產多數下跌。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周高收益債雖仍呈資金淨流出，但幅度已較前一周收斂，而投資級債及新興市場債則分別迎來了58.5億及14.4億美元的資金淨流入，動能維持。

安聯投信表示， 聯準會於6月中的最新利率決策會議雖表示將維持當前基準利率及購債計畫，但相關投票紀錄卻顯示可能於2023年前調升利率，較市場原預期為快，美國10年期公債殖利率上周走勢波動較大，一度升至1.57%高點，但在情緒降溫後回落至1.5%以下。觀察市場主要債券資產，包括全球政府債券、投資級債、高收益債及新興債等指數單周多數走跌，反映了市場對於聯準會可能提早收緊貨幣政策的擔憂。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，美國聯準會最新決策仍在基準利率及購債政策上按兵不動，但市場解讀可能會較之前預期更快調整當前寬鬆政策，主要債市等資產上周多受到相關雜音影響有所波動，其中長天期債券資產因對市場利率較為敏感，對於固定收益的投資人來說，應注意在債息收入外，相關債券資產是否會因利率上升造成價格上的減損，衝擊投資組合。

謝佳伶指出， 在包括美債殖利率波動，以及可能在經濟復甦、聯準會政策態度的帶動影響下，市場利率出現向上壓力，故建議此時在債券的投資上應優先關注短年期高收益債，除因其具有較投資級債、公債等為佳的殖利率外，也因擁有較短的存續期，在債券到期前受到利率起伏及發債企業信用變化影響的時間較少，有較佳的利率及信用風險抵抗性，為此時固定收益的優選資產之一。

在短高收的投資上，謝佳伶指出，美國企業因多為全球各產業中龍頭，政府在政策上可提供的支持規模也較大及具彈性，建議可關注受到政府購債政策支持、企業財報及展望佳、甚至是在去年受到疫情衝擊被調降信評，但有望因較佳體質於今年有望被調升的明日之星等美國優質企業。在產業方面則可留意能源管線、航空租賃、汽車零件等產業中具基本面改善題材且可提供較佳收益者。

往後觀察，謝佳伶指出，雖然市場對聯準會態度解讀不一，但因在聯準會去年宣布的新貨幣政策框架之下，貨幣政策的參考除了通膨外的另一觀察點便是就業市場，故建議接下來應持續關注美國就業改善狀況如非農就業報告、續領失業救濟金等數據，另也可留意包括消費數據的改善，以及通膨是否持續高於預期等，作為投資時的判斷參考。