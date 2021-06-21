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購屋及修繕住宅貸款利息補貼戶 內政部：可展延寬限期

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
內政部營建署今（21）日表示，因應疫情嚴峻，考量可能有民眾無法維持原工作收入而影響還款能力，內政部授權承貸金融機構自行決定可否再展延寬限期及其展延期限。圖／聯合報系資料照片
內政部營建署今（21）日表示，因應疫情嚴峻，考量可能有民眾無法維持原工作收入而影響還款能力，內政部授權承貸金融機構自行決定可否再展延寬限期及其展延期限。圖／聯合報系資料照片

內政部營建署今（21）日表示，因應疫情嚴峻，考量可能有民眾無法維持原工作收入而影響還款能力，內政部修正「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」及「修繕住宅貸款利息及簡易修繕住宅費用補貼辦法」，授權承貸金融機構自行決定可否再展延寬限期及其展延期限，民眾如有還款困難者，可向承貸金融機構洽詢。

營建署表示，歷年來辦理各項政府優惠房貸，各自有其寬緩措施，去年因應疫情已整理成表，並刊登於內政部不動產資訊平台供民眾瀏覽，今年已針對整合住宅補貼資源實施方案及青年安心成家方案更新寬緩措施。

營建署進一步指出，今年6月2日已修正「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」第14條及「修繕住宅貸款利息及簡易修繕住宅費用補貼辦法」第13條規定，放寬貸款年限由申請人與承貸金融機構協議定之，並針對寬限期增加但書，授權承貸金融機構自行決定可否再展延寬限期及其展延期限，以協助有需要的民眾緩解房貸壓力。

不過營建署也提醒，購屋貸款利息補貼的補貼期限最長仍為20年，修繕貸款利息補貼之補貼年限最長仍為15年。

另內政部98至101年辦理的「青年安心成家方案」，營建署表示，也可比照「整合住宅補貼資源實施方案」寬緩措施。

營建署補充，購屋貸款及修繕貸款利息補貼部分包含目前仍持續辦理之整合住宅補貼資源實施方案及以前年度辦理但仍有貸款戶補貼中之青年安心成家方案、1兆8,000億元優惠購屋專案貸款、四千億元優惠購屋專案貸款、輔助勞工建購及修繕住宅貸款、輔助人民自購國民住宅貸款、中央公教人員購置住宅貸款、農村改建方案、0206震災受災戶住宅貸款、莫拉克颱風受災戶住宅貸款、林肯大郡全毀受災戶專案貸款等13種；政府債權部分包含國民住宅貸款、國軍官兵住宅貸款、中央公教住宅貸款、勞工住宅貸款等4種。

至於其他政府優惠房貸的既有寬緩措施包含本金緩繳、本息緩繳、貸款期限延長等，民眾可至內政部不動產資訊平台—房貸資訊—房貸商品查詢—內政部住宅基金之各項政府優惠房貸既有寬緩措施（網址：https://pip.moi.gov.tw/V3/C/SCRC0104.aspx）查詢，或電洽各承貸金融機構。

房貸 內政部 租金補貼

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