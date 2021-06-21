85%投資人未來1年願投資台灣 投資類型最愛土地

商仲業者高力國際發布「2021年投資人問卷調查」研究報告顯示，85%表示在未來1年內仍會意願投資台灣，其中以壽險業及開發商最積極。至於投資額度的部分，有2/3的受訪者評估接下來可能會加碼。至於投資不動產類型，土地仍是投資人最愛。

高力國際發布「2021年投資人問卷調查」研究報告顯示，85%投資人指出未來1年有意願持續投資台灣，並評估具潛力物件，又以壽險業及開發商最積極；另外投資類型部分，土地依舊是投資人最愛，而最具避險及穩定收益優勢的辦公室與廠辦也受青睞。

至於投資額度方面，有2/3的投資人下來可能會加碼；高力國際指出，雖然未來2年內租金估將維持微漲態勢，不過在物件釋出稀少下，將拉長交易時間，不太影響買方出手。

高力國際研究部董事梁儀盈指出，新冠疫情改變人類生活方式，宅經濟成為世界潮流，線上消費成為民眾生活日常，正好迎來一波倉儲物流投資商機，成為投資人競逐產品類型之一。而各產品期望的區域，投資人普遍對台北市、新北市及桃園市興趣度高。

梁儀盈表示，此次調查也顯示，除了土地、商辦外，投資人對於養生樂齡宅或智能住宅也有投資興趣，主因因應低生育率、高齡化，以及疫情之下所衍生的居家辦公風潮，讓投資人看好相關產品未來發展。

高力國際董事總經理劉學龍表示，投資人對於未來不動產投資走勢中，目前最關心兩大重點，首先政府是否會有其他抑制不動產市場的政策，其次數量寬鬆的貨幣政策何時退場，將是左右投資人未來是否出手的關鍵。