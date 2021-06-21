投資型保單借款也能年息1.28%嗎？土洋公司大不同

新冠疫情延燒，為了讓經濟弱勢多一條救急的管道，壽險公會理事長黃調貴今(21)日上午宣布年息1.28%的保單借款紓困方案，以單一申請人在同一家壽險公司的總上限新台幣10萬元為原則，國內22家壽險公司均將於7月1日起受理。

黃調貴說，這次紓困的目的在幫助弱勢度過難關，因而以每位要保人在同一家壽險公司持有的全部保單，合計不超過10萬元部分才適用年息1.28%，做為全體壽險業的共同標準；至於哪些要保人可以申請、哪些險種適用，每家公司的保單狀況不一樣，財務狀況也不一樣，由各公司自行決定。

據了解，國泰人壽、新光人壽、富邦人壽等保單貸款三大咖，都把適用1.28%的險種限定在新台幣收付的非投資型（俗稱傳統型）保單；投資型保單雖然也可用來保單借款，但不適用於即將在7月1日上路的紓困方案。

相反地，國內投資型保單領導品牌德國安聯人壽，因為投資型保單在該公司業績占比超過95%，逆勢開放新台幣收付的投資型保單適用1.28%紓困方案，可望嘉惠該公司三、四十萬名保戶，至於傳統型保單，因為占比太小，不開放適用1.28%。安聯人壽高階主管晚上表示：「要開就要開大的，否則沒有意義。」

適用1.28%紓困利率的險種，土、洋壽險公司做法大不同。一家本土大型壽險公司高階主管說，不開放投資型保單適用1.28%，因投資型保單有贖回機制，保戶需要錢周轉時，賣掉投資標的後，資金就會進到要保人的銀行帳戶，不需要拿它來借款；另外一家本土大型壽險公司高階主管則是打趣，「有錢人才會買投資型保單，需要被紓困的人不會買投資型保單」，開放傳統型已經足夠。

壽險業者指出，新台幣保單的借款利率目前介於4%到6.9%，年息殺低到1.28%，保戶借10萬年省至少2,720元，適用三年，等於省下8,160元；但是對壽險公司來講，新台幣保單預定利率多在1.5%以上，此舉無異「賠錢」配合政策指示在紓困，當然得以每家公司而非每張保單，以及限定險種來調控財務壓力。