新台幣爆量重貶1.42角、叩關28元 關鍵主因是「這個」

美國聯準會釋出鷹派訊號，熱錢在台北股匯上演大逃殺戲碼。外資今（21）日大幅賣股後撤出，新台幣匯率收盤重貶1.42角，以27.952元作收，為一個月低點並逼近28元整數大關。匯銀主管估計，外資今日匯出8億美元，與出口商上演「你丟我撿」，匯市一日便爆出19.04億美元的成交巨量。

國際美元轉強、外資瘋狂撤出，新台幣匯率今日罕見重貶1.42角，收盤價跌至一個月新低，最快本周就能重返28字頭。

央行統計顯示，美國聯準會提前升息訊息激勵美元走強，美元指數今日上漲0.31%，非美貨幣走勢全盤皆墨。其中新台幣單日貶幅0.51%，超前人民幣的0.41%、主要貿易對手國貨幣韓元的0.21%。

同為亞幣的日圓與星元，今天兌美元分別下挫0.03%和0.37%。

證交所資料顯示，外資今日大賣台股超過300億元，匯銀主管觀察到，外資賣股後確實匯出資金，進而促使新台幣匯率盤中一度重挫1.78角，最低挫至27.988元，距離28元整數大關僅半步之遙。

國銀資深匯銀主管指出，「受聯準會提前升息訊息影響，外資買（美元）很兇，不過出口商也很多，雙方呈現對作，但還是外資匯出力道略勝一籌，新台幣匯率以重貶1.42角報收。」

至於這波新台幣回檔會貶至何種價位？匯銀主管說，不僅28元整數大關可能會破，甚至還有機會下探28.2、28.5元也說不定。

匯銀主管指出，美國聯準會貨幣政策風向轉變對全球金融市場動見觀瞻，這代表「不斷放大水的水龍頭要慢慢關起來了」，美國超寬鬆貨幣政策將慢慢變得「不那麼寬鬆」，此一訊息會對股市造成壓力，美元也湧現空單回補潮，對亞幣走勢不利。

不過，新台幣匯率是否就此一路走貶，目前還很難斷言，匯銀主管說，本周適逢出口商季底拋匯旺季，一旦出口商賣壓出籠，對新台幣匯率將形成支撐，新台幣匯率後市，深受外資動向、出口商賣壓與央行態度三大變數牽動。