快訊

曾盼高端疫苗7月底供貨？ 蔡英文還原對話：沒有說一定要什麼時候打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新台幣爆量重貶1.42角、叩關28元 關鍵主因是「這個」

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
新台幣示意圖。記者杜建重／攝影
新台幣示意圖。記者杜建重／攝影

美國聯準會釋出鷹派訊號，熱錢在台北股匯上演大逃殺戲碼。外資今（21）日大幅賣股後撤出，新台幣匯率收盤重貶1.42角，以27.952元作收，為一個月低點並逼近28元整數大關。匯銀主管估計，外資今日匯出8億美元，與出口商上演「你丟我撿」，匯市一日便爆出19.04億美元的成交巨量。

國際美元轉強、外資瘋狂撤出，新台幣匯率今日罕見重貶1.42角，收盤價跌至一個月新低，最快本周就能重返28字頭。

央行統計顯示，美國聯準會提前升息訊息激勵美元走強，美元指數今日上漲0.31%，非美貨幣走勢全盤皆墨。其中新台幣單日貶幅0.51%，超前人民幣的0.41%、主要貿易對手國貨幣韓元的0.21%。

同為亞幣的日圓與星元，今天兌美元分別下挫0.03%和0.37%。

證交所資料顯示，外資今日大賣台股超過300億元，匯銀主管觀察到，外資賣股後確實匯出資金，進而促使新台幣匯率盤中一度重挫1.78角，最低挫至27.988元，距離28元整數大關僅半步之遙。

國銀資深匯銀主管指出，「受聯準會提前升息訊息影響，外資買（美元）很兇，不過出口商也很多，雙方呈現對作，但還是外資匯出力道略勝一籌，新台幣匯率以重貶1.42角報收。」

至於這波新台幣回檔會貶至何種價位？匯銀主管說，不僅28元整數大關可能會破，甚至還有機會下探28.2、28.5元也說不定。

匯銀主管指出，美國聯準會貨幣政策風向轉變對全球金融市場動見觀瞻，這代表「不斷放大水的水龍頭要慢慢關起來了」，美國超寬鬆貨幣政策將慢慢變得「不那麼寬鬆」，此一訊息會對股市造成壓力，美元也湧現空單回補潮，對亞幣走勢不利。

不過，新台幣匯率是否就此一路走貶，目前還很難斷言，匯銀主管說，本周適逢出口商季底拋匯旺季，一旦出口商賣壓出籠，對新台幣匯率將形成支撐，新台幣匯率後市，深受外資動向、出口商賣壓與央行態度三大變數牽動。

新台幣 台幣匯率 美國聯準會

延伸閱讀

美國聯準會轉鷹派 法人：留意科技股利空出盡

外資大逃殺！新台幣貶1.42角收27.952元

美股疲弱 分析師：台股留意月線是否有撐

一周盤前解析／IC載板、航運可留意

相關新聞

外資大逃殺！新台幣貶1.42角收27.952元

熱錢在台北股匯上演大逃殺！外資大幅賣超台股後匯出，促使台北股匯今（21）日雙雙重挫，新台幣匯率收盤重貶1.42角，以27...

專家：Fed點陣圖預期加速 人民幣匯率回貶

交通銀行台北分行今(21)日發表人民幣周評指出，端午節後的公開市場，中國人民銀行保持銀行體系流動性充裕的基調，MLF到期...

疫情衝擊職場 國泰金調查近六成憂下半年就業困難

因應本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心自5月19日起提升全國疫情警戒至第三級，根據國泰金控（2882）調查，逾三成受訪者...

台灣網購迎黃金十年 小摩喊買富邦媒、目標價1850元

國內三級警戒帶動網購需求大增，摩根大通指出，富邦媒（8454）受惠網購商機爆發，不僅2、3季將繳出的財報挑戰歷史紀錄，未...

央行示警 新興市場「縮減恐慌」

美國聯準會無預警釋出提早升息的鷹派訊息，投資人如驚弓之鳥，美國道瓊指數上周五大跌533.37點；對此，中央銀行示警，若聯...

投資型保單借款也能年息1.28%嗎？土洋公司大不同

新冠疫情延燒，為了讓經濟弱勢多一條救急的管道，壽險公會理事長黃調貴今(21)日上午宣布年息1.28%的保單借款紓困方案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。