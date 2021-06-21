響應「信託2.0」 臺灣企銀推留房養老

因應高齡化及少子化社會來臨，銀髮需求日益增加，臺灣企銀（2834）響應金管會信託2.0「全方位信託」推動計畫，將不動產結合安養信託，推出「留房養老」信託服務，發展創新安養信託的型態，照顧高齡者的生活需求。

臺灣企銀表示，房屋自有比率高，且民眾手上可能不只一間房，為協助高齡長者解決資產配置的煩惱，及早進行信託規劃，推出「留房養老安養信託」服務，高齡者將自己的房屋出租，同時將房屋產權及租金交付信託，由銀行管理及運用，銀行依照高齡者生活照顧的需求，定期撥付生活費及醫療費，未來若高齡者入住安養機構，也可由銀行直接將費用支付安養機構。

藉由這項信託方案，民眾不僅可避免房屋產權與資金遭到不當挪用及濫用，也不用擔心產權、資金管理等細節處理問題，且最終仍保有房產所有權，達到財產安全的效果，房屋將來還可以留給後代子孫，讓資產順利傳承。

臺灣企銀表示，本次推出「留房養老安養信託」服務，除了響應政府政策外，還有一個特別的契機，是分行同仁在一次主動拜訪中小企業主的過程中，得知客戶有意委託專業單位管理其房產，將該房產出租予公益團體，使公益團體得以致力於公益事務的執行，毋庸面臨尋覓場所不易等困擾，並希藉房產的出租收入，達成客戶個人養老兼做公益的規畫。臺灣企銀立即客製化相關方案滿足客戶需求，在促進信託業務發展的同時，不僅完成客戶的心願，也共同為公益盡一分心力。