「縮減恐慌」衝擊？澳盛銀：亞洲國家已做好準備抵禦

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導
美國聯準會（Fed）近期偏向鷹派訊息，引起金融機構注意關注。路透
美國聯準會（Fed）近期偏向鷹派訊息，引起金融機構注意關注。路透

美國聯準會（Fed）近期偏向鷹派訊息，引起金融機構注意關注。澳盛銀預期，亞洲擔心2013年縮減恐慌衝擊金融市場波動再出現，但認為亞洲已經做好更好的準備抵禦，包括除了中國之外的亞洲國家持續增加外匯儲備。

展望下半年的美元走勢，外銀認為，必須觀察美國十年期公債殖利率走勢，過去十年期公債殖利率彈升、美元轉強，十年期公債殖利率回跌、新台幣也重返升值之路。

原先外銀機構都認為，在美國聯準會未提前啟動縮減QE政策前，加上美國總統拜登的刺激激化，可能擴大美國赤字，美元可能走弱。但此次聯準會最新貨幣決策會議後釋出訊息，可能提早至2023年提前升息，且不只升息一次、可能兩次，引發美元反彈效應，

金融機構業者指出，的確可以趁新台幣走強時候，先部分布局美元。目前國內部分銀行提出高利美元存款，滙豐銀針對新開立自家財富管理客戶，推出3個月天期年息最高1％美元定存專案，單筆最低1萬美元起跳、最高20萬美元，活動只到6月底。

花旗銀也有美元定存方案，活動期間只到6月底為止。6個月利率0.8％，定存單筆3萬美元起跳、每一客戶最高承作總金額12萬美元，限定新財富管理、私人財富管理客戶，假設活動額滿1億美元將提前終止；既有的財富管理、私人財富管理客戶，則可享有6個月利率0.5％美元定存，定存單筆3萬美元起跳、每一客戶最高承作總金額6萬美元。

美國聯準會 財富管理 定存

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