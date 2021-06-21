中信銀理財一點通3.0 一分鐘搞定基金、ETF等交易

受新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響，越來越多客戶的投資行為從實體轉移至線上交易，中國信託商業銀行今(21)日表示，已於上(5)月領先同業推出「理財一點通3.0」功能，客戶只要登入網路銀行，就能一次完成橫跨基金、ETF、境外股票與海外債券等四種商品的申購、贖回與轉換交易，過去需要親跑分行並耗時20分鐘以上的交易，現在透過網路銀行只要一分鐘即可完成。

中國信託銀行表示，隨著使用數位金融服務的頻率增加，整合線上與線下更為重要，此次推出的理財一點通3.0功能，能讓客戶與理財專員遠距討論市場狀況、檢視投資總覽後，由理財專員協助客戶配置投資標的，客戶只要登入網路銀行，點選確認後即可調整投資部位，協助客戶輕鬆完成投資布局。

針對小資投資族群，中信銀行建議善用智能投資平台「智動GO」與「樂退GO」。

智動GO方面，提供AI智能模組與自動再平衡功能，2020年的交易筆數比2019年大幅增加2.4倍。

中信銀行2017年5月推出智動GO至今，歷經多次市場震盪，四年來投資組合調整超過200次，每次調整皆不收取額外費用，以今年初AI模型預警債券價格將下跌為例，因智能模組提前調整客戶部位，及時降低利率反轉對績效的衝擊。

樂退GO則由中信銀行專家團隊選出適合的退休基金，供投資人多元選擇及長期投資，投資門檻最低新台幣1,000元，推出至今雖歷經負油價、歐美疫情失控等事件，截至今年4月底，仍有87%客戶持續扣款，可見在高齡和少子化趨勢下，許多人用實際行動自主理財，及早妥善規劃退休生活。

歡慶智動GO四周年與樂退GO二周年，中信銀行提供買一送一優惠，即日起至2021年7月31日止，在網路銀行與Home Bank App新增一筆投資計畫且扣款成功者，不僅免手續費，還可獲贈基金申購手續費三折優惠券一張。

詳情請上中信銀行網站https://reurl.cc/3aYD4l或撥0800-03-5680洽詢專人服務。