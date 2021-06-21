人民幣年息2.2% 台新銀行Richart推優惠存款

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，Richart貼近民眾的投資需求，推出Richart人民幣新優利活存專案，起存金額最低人民幣500元，最高可存入15萬元人民幣，於活動期間內可享人民幣優存2.2%年利率。

近期新台幣走強，兌換美元匯率一度在五月底衝上近24年來新高，加上台股受到本土疫情影響產生震盪，讓許多民眾考慮將投資標的轉為外幣或是受波動較低的基金市場。

包國儀指出，Richart在產品設計或行銷活動推動方面，都針對民眾最需要、市場上最受關注的面向著手規劃。

許多民眾會在新台幣升值的時候，選擇線上購買外幣，在未來就可透過交易匯差累積財富。而Richart提供的人民幣優利活存方案，讓民眾在外匯投資的佈局中，擁有不同的選擇。

民眾只要透過Richart App於專案期間新申購人民幣，並存入新優利帳戶，就可以享有2.2%的年利率，越早存入，計息期間越長。

包國儀表示，日前因為受美國股市和台灣疫情爆發的影響，台股震盪讓許多民眾開始尋求相對穩健的投資標的，Richart提供的ETF連結基金，便成為民眾首選的投資標的。

Richart自去(2020)年底上架ETF連結基金後，今(2021)年1至5月的申購數較去年同期成長75%。

Richart目前上架兩檔ETF連結基金，分別連結台灣最火紅的0050和0056兩支ETF，最低500元就能申購，申購還可享有二折的手續費優惠，對於偏好小額投資的民眾來說相對親民。

透過Richart定期定額申購基金的人數也穩定地成長，相較於波動性較大的證券市場，基金能夠分批進場、分攤風險，特別受到投資新手和小資族群的喜愛。

日前美元匯率走低，Richart美元扣款的基金，同樣受到民眾矚目。包國儀表示，民眾偏好在匯率相對低點的時候買入美元，除了可賺取匯差和存款利息外，也可以拿來投資美元基金，申購或贖回都用美元交易，不必承受多次匯差的風險，讓投資方式變得更多元。