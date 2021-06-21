快訊

直播／將調整低風險區防疫規範 陳時中下午2時召開記者會

3天內北農4000人打疫苗！柯文哲：新戰術 中央也同意

因應疫情 富邦人壽即日起縮短櫃檯服務至中午12點半

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

來客量持續減少低於50% ，為持續降載公司服務人力，並確保客戶服務營運，富邦人壽宣布今(21）日起全台10個客戶服務櫃檯之營業時間，再調整為「早上8點半至中午12點半」，以維護客戶及員工健康與安全。

富邦人壽針對客服櫃檯來客數量統計，疫情爆發前每日平均總來客數約750人，5月中旬疫情爆發後平均總來客數降至約440人，6月來客數更持續下降，每日平均總來客數約330人，由於來客數已降至50%以下，為持續降載客服人力，再加上多數民眾與保戶對於數位服務已漸趨熟悉，富邦人壽再次調整全台10個客服櫃檯之營業時間。

現階段民眾若想要進行視訊投保，只需要運用手機、平板等行動裝置，透過簡單的「連線、簽名、傳送」三步驟即可完成，在業務員的清楚解說與詳細指引下，富邦人壽視訊投保服務廣受50歲以下民眾青睞；除了視訊投保管道外，民眾亦可選擇網路投保來強化壽險保障，富邦人壽網路投保提供定期壽險、小額終老保險、外溢壽險等三種不同類型之壽險商品，以及具備協助達成財務目標特色之年金險，民眾可依自身需求選擇投保，藉由手續簡便且免出門、免排隊、不受時間與空間限制，疫情期間，24小時都能自主上網購買，保費也更經濟實惠。

理賠彈性方案部分，針對此次確診新冠肺炎之保戶，療程中若入住負壓隔離病房，將比照加護病房之標準給付，另有購買手術保障之保戶，因治療必要施行插管處置者，比照氣切手術給付手術醫療保險金，提高保戶之保障內容。此外，為給予確診保戶、醫護和防疫人員及時協助，提供確診關懷慰問金表達關心，亦擴大慰問金給付對象，涵蓋非保戶但為醫護與防疫人員，包括醫師、護理師和疫調檢驗防疫人員(受政府徵召的退休醫護協助防疫者亦適用)等，積極實踐企業社會責任，並向前線醫護與防疫人員的辛勞致意

富邦人壽

延伸閱讀

壽險保單紓困7月上線 壽險公會：22家全面受理申辦

國軍桃園總醫院院內感染 全面採檢湧人潮

「防疫人員辛苦了」 65位體育新星齊聲感謝

捐救命神器後　賈永婕花百萬再捐呼吸防護具支援前線醫護

相關新聞

疫情衝擊職場 國泰金調查近六成憂下半年就業困難

因應本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心自5月19日起提升全國疫情警戒至第三級，根據國泰金控（2882）調查，逾三成受訪者...

台灣網購迎黃金十年 小摩喊買富邦媒、目標價1850元

國內三級警戒帶動網購需求大增，摩根大通指出，富邦媒（8454）受惠網購商機爆發，不僅2、3季將繳出的財報挑戰歷史紀錄，未...

央行示警 新興市場「縮減恐慌」

美國聯準會無預警釋出提早升息的鷹派訊息，投資人如驚弓之鳥，美國道瓊指數上周五大跌533.37點；對此，中央銀行示警，若聯...

人民幣年息2.2% 台新銀行Richart推優惠存款

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，Richart貼近民眾的投資需求，推出Richart人民幣新優利活存專案，起存...

因應疫情 富邦人壽即日起縮短櫃檯服務至中午12點半

來客量持續減少低於50% ，為持續降載公司服務人力，並確保客戶服務營運，富邦人壽宣布今(21）日起全台10個客戶服務櫃檯...

股匯雙殺、新台幣大貶1.49角 午盤暫收27.959元

新台幣今（21）日貶值1.49角，暫收27.959元兌1美元，成交金額9.79億美元；台股早盤開低，新台幣上午盤由升轉貶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。