因應疫情 富邦人壽即日起縮短櫃檯服務至中午12點半

來客量持續減少低於50% ，為持續降載公司服務人力，並確保客戶服務營運，富邦人壽宣布今(21）日起全台10個客戶服務櫃檯之營業時間，再調整為「早上8點半至中午12點半」，以維護客戶及員工健康與安全。

富邦人壽針對客服櫃檯來客數量統計，疫情爆發前每日平均總來客數約750人，5月中旬疫情爆發後平均總來客數降至約440人，6月來客數更持續下降，每日平均總來客數約330人，由於來客數已降至50%以下，為持續降載客服人力，再加上多數民眾與保戶對於數位服務已漸趨熟悉，富邦人壽再次調整全台10個客服櫃檯之營業時間。

現階段民眾若想要進行視訊投保，只需要運用手機、平板等行動裝置，透過簡單的「連線、簽名、傳送」三步驟即可完成，在業務員的清楚解說與詳細指引下，富邦人壽視訊投保服務廣受50歲以下民眾青睞；除了視訊投保管道外，民眾亦可選擇網路投保來強化壽險保障，富邦人壽網路投保提供定期壽險、小額終老保險、外溢壽險等三種不同類型之壽險商品，以及具備協助達成財務目標特色之年金險，民眾可依自身需求選擇投保，藉由手續簡便且免出門、免排隊、不受時間與空間限制，疫情期間，24小時都能自主上網購買，保費也更經濟實惠。

理賠彈性方案部分，針對此次確診新冠肺炎之保戶，療程中若入住負壓隔離病房，將比照加護病房之標準給付，另有購買手術保障之保戶，因治療必要施行插管處置者，比照氣切手術給付手術醫療保險金，提高保戶之保障內容。此外，為給予確診保戶、醫護和防疫人員及時協助，提供確診關懷慰問金表達關心，亦擴大慰問金給付對象，涵蓋非保戶但為醫護與防疫人員，包括醫師、護理師和疫調檢驗防疫人員(受政府徵召的退休醫護協助防疫者亦適用)等，積極實踐企業社會責任，並向前線醫護與防疫人員的辛勞致意