防疫及疫苗險 和泰產放寬投保年齡到80歲

和泰產險表示，為了讓長者安心接種疫苗並擴大對長者的保障，昨(20)日起將疫苗險及法定傳染病保障綜合保險的投保年齡放寬到80歲，網路投保也在今(21)日上線。

和泰產險的防疫保單專案內容，包含疫苗接種後，出現不良事件之保障，如住院日額保險金、加護病房日額保險金、出院慰問金、喪葬費用補償等，也包含因法定傳染病須接受治療，以及受衛生主管機關隔離處置之保障，像是確診補償保險金、住院日額保險金、負壓隔離病房或加護病房保險金、隔離費用補償等。

和泰產險表示，商品理念旨在讓防疫保單面面俱到、保障一次到位。而且，投保不分性別、不限職業類別，保費輕省，讓長者也能輕鬆保。

各縣市疫苗接種計畫如火如荼地展開，不論是自購或友邦捐贈的疫苗已陸續到位，為嚴峻的疫情帶來曙光，施打年齡層亦可望逐步開放。

不過，近期陸續傳出數例長者施打疫苗後產生不良事件甚至猝死的個案，讓部分長者在施打疫苗時有所顧慮。

另外，根據指揮中心資料顯示，國內疫情從去年至今確診者年齡層偏高，超過三成是60歲以上，而且75歲以上的確診者死亡比率更是超過22%，近日雖發病日流行曲線已漸趨緩，但長者的染疫風險仍不可忽視。

和泰產險表示，接種COVID-19疫苗，除了保障個人免於罹病，亦可降低併發重症及死亡機率，更可建立群體的免疫力，預防病毒傳播，整體考量仍是建議符合疫苗接種順序的民眾，依照通知前往接種疫苗。

和泰產險推出多種防疫專案包含網路投保、線下個人專案、企業專案等，民眾可依照自身的風險考量作選擇，或洽詢服務專員來提供專業建議及服務。

和泰產險持續關注保戶需求，在嚴峻時刻挺身而出抗疫守護社會大眾，帶給社會安定的力量。