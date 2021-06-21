快訊

直播／將調整低風險區防疫規範 陳時中下午2時召開記者會

3天內北農4000人打疫苗！柯文哲：新戰術 中央也同意

防疫及疫苗險 和泰產放寬投保年齡到80歲

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北即時報導
嘉惠長者，和泰產的防疫險及疫苗險，投保年齡可到80歲。和泰產險/提供
嘉惠長者，和泰產的防疫險及疫苗險，投保年齡可到80歲。和泰產險/提供

和泰產險表示，為了讓長者安心接種疫苗並擴大對長者的保障，昨(20)日起將疫苗險及法定傳染病保障綜合保險的投保年齡放寬到80歲，網路投保也在今(21)日上線。

和泰產險的防疫保單專案內容，包含疫苗接種後，出現不良事件之保障，如住院日額保險金、加護病房日額保險金、出院慰問金、喪葬費用補償等，也包含因法定傳染病須接受治療，以及受衛生主管機關隔離處置之保障，像是確診補償保險金、住院日額保險金、負壓隔離病房或加護病房保險金、隔離費用補償等。

和泰產險表示，商品理念旨在讓防疫保單面面俱到、保障一次到位。而且，投保不分性別、不限職業類別，保費輕省，讓長者也能輕鬆保。

各縣市疫苗接種計畫如火如荼地展開，不論是自購或友邦捐贈的疫苗已陸續到位，為嚴峻的疫情帶來曙光，施打年齡層亦可望逐步開放。

不過，近期陸續傳出數例長者施打疫苗後產生不良事件甚至猝死的個案，讓部分長者在施打疫苗時有所顧慮。

另外，根據指揮中心資料顯示，國內疫情從去年至今確診者年齡層偏高，超過三成是60歲以上，而且75歲以上的確診者死亡比率更是超過22%，近日雖發病日流行曲線已漸趨緩，但長者的染疫風險仍不可忽視。

和泰產險表示，接種COVID-19疫苗，除了保障個人免於罹病，亦可降低併發重症及死亡機率，更可建立群體的免疫力，預防病毒傳播，整體考量仍是建議符合疫苗接種順序的民眾，依照通知前往接種疫苗。

和泰產險推出多種防疫專案包含網路投保、線下個人專案、企業專案等，民眾可依照自身的風險考量作選擇，或洽詢服務專員來提供專業建議及服務。

和泰產險持續關注保戶需求，在嚴峻時刻挺身而出抗疫守護社會大眾，帶給社會安定的力量。

保險金 疫苗 產險

延伸閱讀

95歲老婦人接種疫苗3天後死亡 南檢:相驗結果是溺斃

朱立倫：拿長者自然死亡率類比疫苗接種死亡率沒同理心

疫苗連500萬劑都不到 江啟臣：群體免疫至少3千萬劑

民進黨立院黨團批國民黨提案：逼台灣打中國疫苗

相關新聞

疫情衝擊職場 國泰金調查近六成憂下半年就業困難

因應本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心自5月19日起提升全國疫情警戒至第三級，根據國泰金控（2882）調查，逾三成受訪者...

台灣網購迎黃金十年 小摩喊買富邦媒、目標價1850元

國內三級警戒帶動網購需求大增，摩根大通指出，富邦媒（8454）受惠網購商機爆發，不僅2、3季將繳出的財報挑戰歷史紀錄，未...

央行示警 新興市場「縮減恐慌」

美國聯準會無預警釋出提早升息的鷹派訊息，投資人如驚弓之鳥，美國道瓊指數上周五大跌533.37點；對此，中央銀行示警，若聯...

人民幣年息2.2% 台新銀行Richart推優惠存款

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，Richart貼近民眾的投資需求，推出Richart人民幣新優利活存專案，起存...

因應疫情 富邦人壽即日起縮短櫃檯服務至中午12點半

來客量持續減少低於50% ，為持續降載公司服務人力，並確保客戶服務營運，富邦人壽宣布今(21）日起全台10個客戶服務櫃檯...

股匯雙殺、新台幣大貶1.49角 午盤暫收27.959元

新台幣今（21）日貶值1.49角，暫收27.959元兌1美元，成交金額9.79億美元；台股早盤開低，新台幣上午盤由升轉貶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。