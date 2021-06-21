元大投信連五度蟬聯亞洲最佳ETF發行商

台灣ETF市場近年來蓬勃發展，基金規模、受益人數或產品創新等各方面，不僅為亞洲市場發展亮點，並躍居亞洲創新ETF研發中心，而台灣最大公募基金龍頭－元大投信今年亦不負眾望，連五度蟬聯亞洲最佳ETF發行商。國際知名專業財經雜誌《財資雜誌》（The Asset）近期公布2021年獲獎名單，包含亞洲最佳ETF發行商、台灣最佳ETF發行商、台灣高度推薦資產管理公司、永續投資ETF四大獎項，元大投信皆一次囊括。

在聯合國與各國政府的推動下，永續發展意識逐漸抬頭，元大投信領先於2019年推出台灣首檔ESG ETF，提供投資人投資ESG工具；更重要的是，元大投信瞭解ESG儼然成為國際市場未來投資大趨勢，自2019年開始積極導入ESG結合投資流程，從建構ESG投資準則，結合基本面與永續面因子選股，更訂定元大投信盡職治理政策，期盼透過企業議合等股東行動方案，希望發揮「影響力投資」。

近幾年，世界經濟論壇(WEF)都將氣候危機等列為未來重要風險議題，加上美國今年重返巴黎協定，不僅企業需要謹慎評估符合相關規範，及早做好因應避險策略，此一趨勢也將再次影響金融市場投資的地貌與天際線。

元大臺灣ESG永續ETF基金（00850）規模自成立時的14.6億元成長至94.4億元，成長超過546%，受益人數也從上市時的6,718人增加至6.65萬人以上，成長超越889%，不僅榮獲《財資雜誌》永續投資ETF大獎，亦被晨星國際獨立投資研究機構晨星（Morningstar）ESG評鑑中，獲得5顆地球的最高評等。

元大投信落實ESG理念、並貫徹「全心全意為投資人理財」宗旨，向來致力推廣金融教育與長期退休理財，雖然近年來國人退休理財觀念興起，但國內優質退休理財商品卻不多，元大投信特別為退休族量身打造的退休金融商品－元大台灣高股息優質龍頭基金（0056），其獨特的創新配息設計，不僅深受投資人青睞，並以460億元募集規模帶動台股基金募集熱潮，至今仍為台灣規模最大的台股主動型基金。

元大投信不僅擁有全台規模最大的台股基金，更是台灣公募基金龍頭，根據投信投顧公會2021年5月底統計，元大投信基金規模達7,287億元，總受益人數逾117萬人，兩者皆為市占率最高；此外，元大投信亦為台灣最早發行ETF的投信業者，今年已經邁入第18年，截至2021年5月底ETF規模已達5,667億元，且在亞洲地區擁有領先地位，進而一舉奪下2021年《財資雜誌》亞洲最佳ETF發行商、台灣最佳ETF發行商、台灣高度推薦資產管理公司等獎項。

元大投信表示，元大投信不僅為台灣公募基金龍頭，更積極擴展國際市場，協助亞洲各國資產管理業發行ETF，為台灣目前唯一具有ETF技術輸出及擔任國際顧問的投信業者，並擁有六國ETF操作經驗之基金公司，此外亦落實ESG理念、緊跟國際趨勢，致力推動ESG投資，旗下包含元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、元大臺灣ESG永續與元大台灣高股息優質龍頭基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)等多檔基金，皆獲晨星ESG評鑑5顆地球的最高評等。