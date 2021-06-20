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Fed醞釀升息美元可抱嗎？金融人士這麼說

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

美國近幾個月通膨飆升、壓力大，對於美國聯準會（Fed）何時將啟動收緊貨幣政策也成為市場關注的焦點，也就是說未來若是美國決定提早升息，美元走強後，台幣將有可能受到壓抑，那麼現在台幣對美元投資是否會是最好時機？銀行主管認為，依照Fed釋出的訊息來看，美元在未來走強的可能性較高，再跌的機率較小。

台幣匯率前（18）日貶值4.5分，以27.81元作收，總成交量為15.07億美元。

銀行高層主管表示，台幣對美元近周約收在約27.65元至27.81元之間，其實已經可以算是相對的低點，畢竟美元是一個強勢貨幣，加上近期美國政府對升息等貨幣政策頻頻釋出訊息，也可以意味著美元市場將會逐漸走強，台幣匯率再升值的機率會相對較低，若要論投資來說，美元風險可以說是偏小，也算是合適出手的時機點了。

銀行主管指出，台幣要回到30元的價位仍是需要時間，這也包含機關怎麼判斷台幣所謂合理的價位，由於台幣強勢，除先換匯並等待未來美元升值的理財族群外，未來有計畫到美國留學的學生族或是大量美元需求的民眾也能趁著這一波情勢，把握出手換美元的時機。

日前中央銀行舉行第2季理監事會議時，總裁楊金龍表示，美國聯準會多位官員預期升息時間將提早，也就代表著Fed將可能縮減量化寬鬆（QE）措施，認為聯準會將提前至2023年底前升息，且可能不只升息一次、大概會有兩次升息機會。

台幣匯率 美國聯準會 升息

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