銀行搶客 數位帳戶台幣活存利率最高2.5％

過去公股銀行多承作企金業務，但為增加多元的客群，近年來也積極搶攻個金市場，像是推出數位帳戶的台幣高活存利率優惠活動等，以吸引年輕客群，其中以華南銀行SnY數位帳戶祭出最高台幣活存利率2.5%的優惠，最為吸睛。

由於疫情肆虐期間，民眾不能出國旅行，生活消費動能也不如以往，大多數人就會選擇將短期資金轉向至銀行存款，這時高利活存優惠也成為客戶存款的首要指標，像是銀行的數位帳戶比起傳統銀行所需耗費的營運成本來的低，所以能提供的優惠活動彈性也較大，銀行即便在利差變薄之下仍然推出台幣活存1％以上優惠，以吸引客戶。

以公股銀行來說，華南銀行「SnY數位帳戶」提供活存優惠最高為2.5%，不過要拿到高利優惠必須完成幾項條件，例如：存款金額必須介於台幣5萬至10萬間，同時要完成「華銀支付」交易及「基金扣款」成功，才能享有高利活存，目前官網所公告的活動是到本月30日，之後優惠是否會再調整、延續，仍需觀察。

高利存款優惠排名第二的臺企銀數位帳戶，日前公布將開通以他行帳戶認證模式的線上開戶功能，並祭出新台幣15萬元內直接享有優惠存款利率1.5%，活動至今年12月31日。

而第一銀行「iLEO數位帳戶」雖然只有提供台幣1.2%高利活儲優惠，略低於華銀及台企銀（2834），不過該帳戶所提供的存款額度是目前最高，當中包含iLEO數位帳戶12萬元，再加上完成夢想存錢計畫，最高新台幣72萬元內皆能有1.2％的優利，以日前公告的最新資訊來看，該活動也將再延長半年，至今年年底。

此外，彰化銀行的「e財寶數位帳戶」則是推出新台幣存款10萬元以內，可享有1.2％優利活存，不過在利率的部分，若有完成指定條件，每項再享利率加碼0.1%，最高可達1.5％，另外優惠利率的計息額度最高也能提升至15萬元，優惠活動至年底。