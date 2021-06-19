熱錢落跑 台幣連四貶
熱錢落跑，台北股匯齊跌。新台幣匯率昨（18）日貶值4.5分，以27.81元作收，連四貶並為近一個月新低，總成交量為15.07億美元。儘管新台幣匯率碎步貶向28元大關，但匯銀主管說，時序進入季底，為出口商拋匯旺季，一旦美元賣壓出籠，新台幣將獲得支撐，匯價能否重返28字頭，仍待觀察。
匯銀主管指出，外資昨日大賣台股後匯出，估計一天流出約5億美元，不只如此，匯銀主管觀察到，午後壽險業也因海外投資需求而匯出資金，使新台幣匯率承受貶值壓力；不過，出口商持續拋售美元，限縮新台幣匯率貶值幅度，估計短期內，新台幣將位於27.6~28元區間波動。
央行統計顯示，美元指數昨日上漲0.36%，主要亞幣裡，僅日圓一枝獨秀、升值0.53%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言