10年債標售 利率0.435％

銀行資金充裕，加上壽險搶買，10年債標售買氣熱。中央銀行昨（18）日標售10年期公債300億元，得標利率落於0.435%，低於市場預期的0.45%，加上投標倍數高達3.06倍，創二年三個月新高，顯示金融機構仍有補券需求，對於昨日10年債標售結果，銀行財務主管認為可中性偏多看待。

與5月發行的同年期公債相較，本次10年債標售，上漲3.5個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）；與過去發行的同年期公債相較，昨日得標利率0.435%，創下近一年新高。

銀行財務主管分析，觀察投標倍數高達3.06倍，顯示市場仍有大量資金需要去化，使交易商願意積極參與標購。觀察各交易商的得標比重，公債部位的分散度不錯，且得標利率低於市場預期，因此，市場並沒有空單停損壓力，在此情況下，交易商將試圖把債券利率往下帶，因此，昨日標售結果應屬中性偏多格局，對於近期的債市也具穩定效果。