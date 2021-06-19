永續連結貸款 掀熱潮

永續金融在台灣上市櫃公司掀熱潮。滙豐集團內定永續金融相關業務版圖要在2025年達到1,000億美元，但2020年已經達到930億美元，顯現國際企業追逐ESG（環境、社會、治理）需求。

台灣外銀子行滙豐銀持續耕耘，這周宣布完成二筆永續發展連結貸款（Sustainability-Linked Loan），其中，統一成食品業第一家簽永續發展連結貸款，金額7,000萬美元（約新台幣19.6億元），另外為全台最大食品包材製造商宏全國際合作的新台幣1.5億元。

滙豐台灣統計，截至目前已為六家台灣企業承作永續發展連結貸款，總借貸金額超過新台幣35億元。

綠色金融包括綠色融資 (Green Lending)、綠色投資 (Green Investment)、和其他綠色金融的形式，其中永續發展連結貸款列為綠色融資之下，銀行為鼓勵客戶重視永續發展，授信條件有時可以減掉3至5個基本點（約0.03到0.05個百分點），只要客戶達到改善環境等永續目標，可降低貸款利率。

滙豐銀指出，今年第1季時，與統一開始洽談，達到以CSR、ESG為目標的合作方式。本次貸款為期2年，相關目標包括在溫室氣體排放、能源效率、用水量以及循環經濟等方面持續取得改善，例如塑膠紙類的循環經濟、或是排水問題的環保解決等等，可以減輕食品製造階段的環境負擔、增加環保循環。

統一企業發言人陳國煇表示，此次與滙豐台灣簽訂永續發展表現連結貸款，突顯統一企業致力尋求新的融資方式和更具永續性業務的願景，以及高興支持台灣永續金融市場的發展。

本周滙豐銀完成的第2筆永續發展表現連結貸款，則是與全台最大食品包材製造商宏全國際合作，貸款為期1年，金額為新台幣1.5億元。宏全國際董事長戴宏全說明，此次貸款框架下，宏全國際將致力提升公司整體ESG評等、減少揮發性有機物的排放，並進一步增加再生包裝材料的使用。

除了滙豐銀、北富銀、玉山銀與星展持續發展永續發展表現連結貸款，以因應國內上市櫃公司追求ESG（環境社會公司治理）的需求。例如，北富銀今年年初宣布與美律實業簽訂3年期永續連結貸款，為北富銀首筆連結永續發展指標的企業貸款；玉山銀也在今年通過與裕民航運所屬全資子公司裕民航運新加坡公司簽訂4,475萬美元的永續連結貸款。