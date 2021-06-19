銀行限縮臨櫃時間／同業觀望 將滾動調整

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北報導

國泰世華銀行大幅調整臨櫃業務中的一般實體帳戶開戶時段，僅給出每天1.5小時。其他銀行昨（18）日低調表示，目前尚未有跟進計畫，分行會持續保持量體溫、控制人流、分組上班等措施防疫，未來將看疫情發展滾動調整。

中國信託銀行目前為全台152家分行全面消毒分流管理，客戶採實聯制登記，於單一入口量體溫戴口罩，並於櫃檯陸續設置壓克力隔板強化防護，容易口手接觸的叫號機與自動化服務區設備，亦定時酒精消毒，力求完善防疫措施。

其他銀行也指出，目前分行都會強化量體溫、消毒管理、實聯制登記等。

國內多家銀行則透過縮短雙北部分分行營業時間，強化防疫措施。滙豐銀行上周五（11）日開始，台北的古亭分行、新北的板橋分行與新板分行縮減營業時間兩個小時，關門時間從下午3點半提早至下午1點半

其他大型銀行為何不跟進國泰世華銀行調整臨櫃實體帳戶開戶時段？業者昨日解釋，第一，無法控制客戶何時來行辦理實體開戶，即便給出限制時段，仍會有不清楚的客戶上門詢問，增加行員在溝通上的麻煩。

其次，客戶進實體分行，就算不開實體帳戶，仍會處理其他業務。第三，如果限制每天僅有1.5小時的實體帳戶開戶時段，造成客戶大量在該時段湧進，也會有防疫上的問題。

也有部分銀行業者回應，未來會視疫情發展，再決定是否動態調整。

國泰世華 疫情

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