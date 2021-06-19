國泰世華 大幅限縮臨櫃時間

新冠疫情擴散，為保障客戶與員工安全，國泰世華銀行昨（18）日宣布，6月21日起至第三級以上警戒尚未解除期間，彈性調整全台分行受理一般實體帳戶開戶時段，調整後為每日上午9時至10時30分，僅受理未成年人、外籍人士或需要實體存摺的民眾辦理開戶。國泰世華官網顯示，國泰世華銀行目前共有165家國內分行，行員人數將近4,000人，此次彈性調整實體開戶時間，限縮為一個半小時內。

日前已公布縮短分行營業時間的銀行共有台銀、彰銀、玉山銀、花旗銀、星展銀、台中銀等12家，並不包括國泰世華銀行。

國泰世華銀行說，自第三級以上疫情警戒期間，除了分行人力降載，管控入行人數流量，亦針對多數需臨櫃或面對面辦理的金融服務開放運用數位、自動化設備等方式進行。

據國泰世華銀行統計，今年5月透過國泰世華網路銀行App申辦數位帳戶的民眾，相較4月大幅成長近一倍，顯示疫情下選擇線上完成開戶的民眾正快速增加。

隨著民眾逐步習慣開立數位帳戶等線上金融服務，若為帳戶升等之必要驗身或認證才需到實體分行。

國泰世華銀行表示，現階段線上申辦數位存款帳戶已經能滿足大部分存、提、轉、匯功能，甚至是投資理財的需求。有開戶需求的民眾，只需透過網銀App，約五分鐘便可開立滿足基本需求的第三類基礎數位帳戶，若需要較高額的轉帳額度、或想做為撥貸帳戶的民眾，才需進一步申請第一類完整數位帳戶（等同於臨櫃開戶的等級）。

國泰世華銀行建議，民眾可先在家裡或是來分行的途中完成第三類帳戶的申請，再至分行臨櫃花費約十分鐘核驗身分，便可快速升等至第一類帳戶。相較於原本臨櫃開立一般實體帳戶至少需20分鐘的時間，大幅減少於分行內等候作業的時間，也降低群聚染疫之風險。

對於具有自然人憑證的客戶，國泰世華銀行表示，可直接搭配網銀App的視訊客服功能，於線上直接開立第一類完整數位帳戶。

國泰世華表示，民眾開戶的需求多元，部分民眾是為做資金管理與分流，建議如有加開帳戶需求，可善用近期上線的網銀App「子帳戶」功能，透過線上設定，只需30秒即可完成加開帳戶的動作，無需再至分行，避免外出並省去臨櫃等候時間。