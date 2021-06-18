熱錢落跑、股匯齊跌 新台幣貶4.5分 收27.81元 連四貶

熱錢落跑，台北股匯齊跌。新台幣匯率今（18）日貶值4.5分，以27.81元作收，連四貶並為近一個月新低，總成交量為15.07億美元。儘管新台幣匯率碎步貶向28元大關，但匯銀主管說，時序進入季底，為出口商拋匯旺季，一旦美元賣壓出籠，新台幣將獲得支撐，匯價能否重返28字頭，仍待觀察。

匯銀主管指出，外資今日大賣台股後匯出，估計一天流出約5億美元，不只如此，匯銀主管觀察到，午後壽險業也因海外投資需求而匯出資金，使新台幣匯率承受貶值壓力；不過，出口商持續拋售美元，限縮新台幣匯率貶值幅度，估計短期內，新台幣將位於27.6~28元區間波動。

央行統計顯示，美元指數今日上漲0.36%，主要亞幣裡，僅日圓一枝獨秀、升值0.53%。

至於人民幣，今日貶幅0.23%，為主要亞幣貶勢最重的貨幣，新台幣貶值0.16%，台灣主要貿易對手國韓元下挫0.17%，星元貶值0.16%。

「美國聯準會的鷹派訊息讓新台幣匯率趨貶，不過出口商賣壓還是很重，況且下周起將邁向季底，為出口商拋匯旺季，新台幣匯率能否貶回28字頭，目前還很難說」，匯銀主管說。

匯銀主管指出，聯準會透露將提前升息的訊息，對國際金融市場投下震撼彈，外資動向成為影響新台幣匯率的最大變數。

匯銀主管分析，「就算美國貨幣政策由鬆轉緊，也還是要觀察一下外資動向，畢竟台灣基本面還是很強，如果資金持續流入投資台股，新台幣就貶不到哪裡去，最多是不會再創新高而已。」

聯準會官員預料將加快升息時間表，開始討論如何結束緊急購債，並表示新冠肺炎疫情大流行不再是左右美國景氣的核心因素。聯準會官員大多數預測，2023年至少升息兩次，每次25個基本點（1碼），也強調將暫時保持政策支持，以鼓勵就業市場復甦。