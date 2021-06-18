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三商壽1.3億股現增 訂增資基準日為7月11日

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

三商壽（2867）今（18）日下午在公開資訊觀測站發布重大訊息，經金管會15日核准其現增案生效後，18日董事會決議，授權董事長辦理1.3億股的現金增資案，發行金額及現增價尚待定價後才會公布，但確定現增的股基準日為7月11日。

三商壽表示，此次1.3億股現增，主要是為充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率。此外，現增1.3億股中，其中15%，計1950萬股，得由員工認股，發行股份總數之75%，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購，每千股可認購38.97股。

至於現增其他10%持股，亦約1,300萬股，擬採公開銷售方式募得資金，發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。此次現金增資認股基準日為7月11日，最後過戶日為7月6日。

股款繳納期間分二階段，其中7月13日~19日為員工及原股東認股繳款期間；7月20-26為特定人認股繳款期間。發行價格、計劃項目、資金運用進度、預計可能效益及其他相關事項，如因主管機關或客觀環境而修正時，授權董事長依市場狀況處理之，目前定價、總金額都尚未決定。

股東 認購 三商壽

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